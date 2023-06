El director del projecte per convertir la Fàbrica Nova en un nou campus de la UPC i un node de coneixement, Xavier Massó, deixa el càrrec. Ho ha anunciat aquest dijous l’Ajuntament de Manresa.

Massó, exgerent de la Universitat Politècnica de Catalunya entre el 2018 i el 2022, s’incorporarà a l’equip de la Direcció General de Recerca de la Generalitat.

Va assumir l’encàrrec de dirigir el projecte de Fàbrica Nova el gener passat. Segons l’Ajuntament, durant aquest període de temps ha estat treballant la definició del projecte, la coordinació amb els agents que hi participen i l’apropament a agents externs, per tal de donar-lo a conèixer. També en la proposta de viabilitat i finançament, o la coordinació tècnica, entre altres.

Així mateix en aquest període s’ha dut a terme la signatura del conveni de col·laboració amb la UPC per assumir les despeses del projecte, s’ha contractat el projecte per rehabilitar i consolidar façanes i estructures de l’edifici patrimonial, s’ha avançat en la tramitació de la subvenció de 10 milions d’euros per part del ministeri de Ciència i Innovació i s’ha aprofundit en el plantejament i cronograma general del projecte.

Segons explica l’Ajuntament, s’ha fet la contractació d’un equip d’arquitectura per definir els usos i organització de l’edifici, i l’ordenació de tot l’àmbit.

Presentació pública

La presentació pública de Massó com a director del projecte de Fàbrica Nova es va fer a l’Ajuntament de Manresa a mitjans del gener passat. A l’acte, a més a més del propi Massó, també hi va assistir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Crespo.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, el 1992 va entrar a treballar a la UPC, on va desenvolupar diversos càrrec de responsabilitat en el camp de la gestió com director econòmic i serveis. Del gener del 2018 fins a l’octubre de l’any passat va ser gerent de la UPC. Va participar activament en el projecte del Campus Nord de la Politècnica, el Diagonal-Besòs, que pot servir de model a Manresa.

Les tasques que feia Massó seran assumides proisionalment, d’acord amb la UPC, per la coordinadora general de l’Ajuntament de Manresa, Iolanda Garcia Llanta. Es dona la causalitat que dilluns, primer dia feiner del nou mandat municipal, el recentment reelegit alcalde, Marc Aloy, es va reunir amb l’equip de Fàbrica Nova per fer seguiment del projecte. Entre altres hi va participar el propi Massó i també Garcia, a més a més del vicerector d’Infraestructures de la UPC, Jordi Ros i el director de la UPC a Manresa, Pere Palà.

L’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) han agraït li agraeixen la feina feta durant aquests mesos, clau per a l’arrencada d’un projecte que ambdues institucions seguiran impulsant.