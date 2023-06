Enfortir la unió i la col·laboració nre el món empresarial i la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa. Aquest va ser l’objectiu del VI Fòrum Universitat Empresa de la UPC que es va celebrar recentment a les instal·lacions del centre universitari, a l'avinguda de les Bases.

A la jornada hi van participar una cinquantena de representants d’empreses i institucionas empresarials de la Catalunya Central. A la sala d’acte el director de la Politècnica a Manresa, Pere Palà, i la pesidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gracatós, van donar la benvinguda als assistents.

A continuació hi va haver la ponència “Acostar-se a la UPC: Emprenedoria a la Universitat” a càrrec de Manel Arrufat, del Servei de Gestió de la Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

La sessió va continuar amb la taula rodona “Exemples d’emprenedoria de la UPC Manresa” en la que van participar Nor Sidki, estudiant de doctorat i una de les participants del concurs per crear una start up dins la convocatòria Lab2market de l’EIT Raw Materials; David Torres, alumni de l’escola i fundador de l’empresa Ingimec; i Aleix Badia, cofundador de la cooperativa La Codornella, una cooperativa d’enginyeria. Tres exemples d’emprenedora diferents que van explicar els seus protagonistes. La taula va estar moderada per Sara Borràs, promotora de R+I de la UPC.

El vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, Climent Molins, va cloure la jornada, juntament amb la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, Teresa Clotet.

És el quart any que es realitza aquesta activitat, dins del marc del Fòrum Universitat Empresa, amb l’objectiu d’enfortir les complicitats entre empreses innovadores de la Catalunya Central i la Universitat.