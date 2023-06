Pujant pel carrer Ramon d'Iglesias de Manresa, i un cop superat l'edifici mare de la FUB, queden a l'esquerra la Clínica Universitària, l'edifici verd que agrupa els estudis i serveis d'educació infantil i la residència d'estudiants i, a la dreta, una franja d'habitatges darrera de la qual hi ha un pati arbrat. Doncs la FUB-UManresa ha comprat les dues plantes que hi ha sota aquest pati arbrat, una que dona al carrer i el soterrani. Tres mil metres quadrats amb els quals el seu campus arriba als trenta mil.

L'operació també inclou l'estructura quer fa de lluerna. L’edificació adquirida no ha tingut, fins ara, cap tipus d’ús. La intenció és destinar la seva planta baixa a usos docents i la planta soterrani a aparcament per a la comunitat universitària. En tots dos casos, caldrà intervenir-hi per distribuir l’espai interior i adequar-lo amb les instal·lacions pertinents. Es preveu que començar-lo a omplir d’activitat a partir del curs 2024-2025.

Ampliació d'espai

Valentí Martínez, director general de la FUB, explica que “les dimensions i recorregut previst per a molts dels projectes que tot just s’inicien en aquests moments, justifiquen aquesta ampliació física del campus: cal més espai per al desplegament dels graus en Gestió de la Societat Digital, d’Odontologia i per a altres iniciatives incipients com la Càtedra de Lideratge en Valors o el desenvolupament del CISARC i el desplegament de la metodologia de la simulació als estudis propis i en encàrrecs de consultoria i formació externa per a empreses”.

L’adquisició d’aquest immoble amplia el campus FUB-UManresa fins a tocar dels 30.000 m2, amb un total de 6 edificis. Tots es troben a la zona universitària de la ciutat, en coherència amb la línia de creixement concentrat que ha seguit la institució des que, el 2002, va aixecar-hi el primer equipament, l’edifici principal, FUB1. La Clínica Universitària, construïda el 2012 al solar del costat, va ser el següent. El 2015, vindria la transformació de l’antiga seu del CTM Centre Tecnològic en l’edifici FUB2, que actualment concentra tota l’activitat docent de l’àrea d’Empresa.

La rehabilitació del recinte de l’Escorxador va permetre la seva adaptació com a l’aulari teoricopràctic dels estudis de Fisioteràpia, amb el nom de FUB3. La darrera ampliació del campus es va fer el 2022, amb la construcció de l’edifici FUB4 per acollir tota l’activitat de l’àmbit de l’educació.

L'ampliació, ubicada a la intersecció entre els carrers Ramon d’Iglésias i Concòrdia, se sumarà a la dotació d’equipaments de la Fundació Universitària del Bages, el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El patronat de la institució n’ha aprovat la compra, en la seva reunió ordinària del 14 de juny de 2023.