Prop d'un centenar de persones s'han aplegat aquest divendres al vespre a la plaça Major de Manresa per celebrar l'arribada de la Flama del Canigó, en un acte convocat per Òmnium Cultural. La Flama, procedent del cim del Canigó, ha estat rebuda a les 17 hores davant del teatre Conservatori, des d’on s'ha dut fins a la Plana de l’Om, on s'han cantat i ballat cançons dels Països Catalans amb el Taller de cançons de l'Ajuntament de Manresa. Posteriorment, s'ha iniciat una cercavila en la qual Jordi Corrons, vicepresident de la delegació al Bages-Moianès d'Òmnium, s'ha encarregat de portar la Flama a la plaça Major.

Infants que eren a la plaça han participat en l’encesa del peveter, que ha tingut lloc a 2/4 de 8 del vespre. Tot seguit, Montserrat Vives Jorba, membre de la primera junta d’Òmnium al Bages i al Moianès, ha fet la lectura del missatge d’enguany, escrit per l’exconseller Lluís Puig Gordi. Òmnium ha demanat mantenir viva la flama. Tot seguit, la coral Refilets ha interpretat Muntanyes del Canigó i ha interpretat Els Segadors. A la plaça s'han escoltat crits de "Visca els Països Catalans" i d' "Independència".

El manifest La flama és foc, és llum, i ens captiva contemplar la dansa que genera enmig de les ombres. La seva llum il·lumina el camí de les persones que la baixen des del cim del Canigó per repartir-la entre una munió de voluntaris que l’escampen arreu, i la fan arribar allà on els homes i les dones de bona voluntat volen fer festa. Més tard, també il·lumina infinitat de pobles i ciutats quan encenen la foguera, arreu dels Països Catalans, ja que si alguna festa ens fa ser nació completa és aquesta festa del solstici d’estiu: La nit més curta i el dia més llarg. I, per si això fos poca cosa, la festa de Sant Joan ens relliga amb tota la Mediterrània, símbol d’una cultura que no separa, sinó que ens agermana, malgrat que ara aquesta mar sigui la tomba de tantes persones que escapen de drames i misèries, a la recerca de la llibertat… El seu foc ens regenera, ens fa reviure les ganes de viure en plenitud el nou estiu arribat (i si pot ser sense incendis), però amb tota la força i el desig que aquest foc cremi tot allò que és vell, corcat i caducat, ja que de les seves cendres podrà renéixer tot allò nou que desitgem com a poble. I el paisatge oscil·lant que les flames ens dibuixen i ens insinuen dins la foscor, és un paisatge de natura i cultura que les mans dels homes i les dones de la terra han anat pintant amb els segles. Les mans que han sembrat camps i vinyes, les mans que han construït amb pedra seca camins, còrrecs, cabanes i orris; les mans que han construït barques, rais i llaguts per a la pesca i el transport. Mans, en definitiva, que ens han transmès la festa i, també, les mans que ens han acaronat i gronxat en la nostra infantesa. Deixeu-me que acabi amb els versos finals de la cançó La Nit de Sant Joan, d’un cantant galàctic que té per nom Jaume Sisa, i que diuen així: Si mireu les flames del foc de Sant Joan Li veureu les banyes, el barret i els guants

Els infants protagonitzen la 24a Revetlla Infantil

Posteriormentl, el públic infantil i familiar ha pres el relleu per iniciar la 24a edició de la revetlla infantil sense petards, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació d’espectacles infantil i juvenil Imagina't.

La festa compta amb l’espectacle musical per a públic familiar "La Gran Festa" de la companyia Els Salats (bateria, baix, guitarra elèctrica i cantant) que ofereixen una hora de danses per a totes les edats, fent ballar al ritme de cançons que segurament mai no hauran escoltat abans. Un espectacle amb molta canya i molt d’humor, ideal per a tota la família.

Quan es faci fosc, s’encendrà la foguera i a continuació es podrà continuar gaudint una estona més de música i danses.