Mig centenar d'incidències relacionades amb la revetlla a la Catalunya central

Incendis de vegetació, de contenidors, de vehicles, d'habitatges... Ja se sap que qui juga amb foc es crema i, la revetlla de Sant Joan, aquesta dita és una realitat més que mai. A les nostres comarques, segons l'informe fet públic aquest dissabte pel Departament d'Interior, s'han registrat un total de 52 incidents d'aquest tipus: 7 a l'Alt Urgell, 15 a l'Anoia, 21 al Bages, 8 al Berguedà, 5 a la Cerdanya, 3 al Moianès i 3 al Solsonès. Al Bages, 15 dels 21 han estat incendis diversos (contenidors, vehicles, habitatges…) i, al Berguedà, 5 dels 8, incendis de vegetació (agrícola, forestal, urbà).

Els Bombers han rebut una desena d'avisos al Bages, sis dels quals per incendos de contenidors: a Manresa, a Sallent, a Súria i a Sant Vicenç de Castellet. A Cardona hi ha hagut un petit incendi de vegetació a la plaça de la Fira i també han apagat la foguera. Al carrer de Castellgalí de Sant Vicenç, hi ha hagut un incendi de vegetació urbana. Han cremant 40 m2 de matolls. Hi ha anat tres dotacions.

Al Berguedà, hi ha hagut actuacions per apagar vegetació a zones urbanes a Berga, Avià i Bagà.

A l'Anoia, han intervingut per apagar una foguera descontrolada a Piera, que hacremat matolls.

Els Bombers reben 934 avisos

En total, a Catalunya, els Bombers de la Generalitat, entre les 8 del vespre de divendres i les 8 del matí de dissabte, han rebut 934 avisos. Les comarques amb una major concentració de serveis han estat les comarques del Baix Llobregat (155), el Vallès Occidental (132), el Barcelonès (109), el Maresme (40) i l’Alt Empordà (38). La gran majoria dels serveis han estat per atendre incendis urbans, de contenidors, habitatges o vehicles, i petits incendis de vegetació, tant en zona urbana, com agrícola o forestal.

Pel que fa a serveis per regions d’emergències, la majoria dels avisos s’han rebut des dels municipis de la regió Metropolitana Sud i Metropolitana Nord.

El servei més rellevant ha estat a la Regió d’Emergències de Lleida, al municipi de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), on un home va morir en caure dins una foguera i no poder sortir-ne. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de l’accident a 1/4 d'11 i, immediatament, es van activar dues dotacions que van dirigir-se al local social municipal, on hi havia la tradicional foguera de la revetlla de Sant Joan. Les dues dotacions de Bombers van apagar la foguera amb rapidesa per tal que els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) poguessin accedir al ferit, però no van poder fer res per la seva vida. Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses patrulles, així com també la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de l’accident.

D’altra banda, el gruix dels serveis que han atès els Bombers de la Generalitat corresponen a incendis de vegetació (un total de 289 des de les 20h), seguit dels incendis de contenidors de residus (amb 267 avisos) i incendis d’habitatges (28 avisos). Es poden consultar en aquest enllaç comarca per comarca.

Els Mossos detenen 91 persones

El dispositiu especial desplegat per Mossos d'Esquadra per garantir la mobilitat, la seguretat de les persones i l'ordre públic durant la revetlla de Sant Joan es va iniciar a les 10 de la nit de divendres i ha finalitzat aquest dissabte a les 10. Durant la nit, s'han detingut un total de 91 persones, de les quals 35 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, 11 per delicte de lesions, 15 per violències de gènere o violència en l’àmbit de la llar i 30 per altres fets.

Pel que fa al trànsit, s'han realitzat un total de 42 controls d'alcohol i drogues a tot el territori, en els quals s'han efectuat un total de 1.201 lectures d'alcoholèmia, de les que 112 han resultat positives, i 14 d'aquestes han estat de tipus penal. Altres 16 conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

El Mossos d’Esquadra estan investigant la mort violenta de dos homes d’ahir a la tarda a la localitat d’Alella i la mort accidental d’un home a Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), que el vespre d’ahir s’hauria cremat en intentar saltar la foguera i no poder-ne sortir.

Balanç de Salut

En el decurs de la nit de la revetlla de Sant Joan, 477 persones han rebut assistència als hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) a tot Catalunya. La majoria d'aquestes assistències han estat per cremades, lesions i/o amputacions i afectacions oculars produïdes a causa de les fogueres i els petards. Pel que fa al tipus de lesions, s'han registrat 167 cremades, de les quals 154 lleus, 13 de greus, 45 traumatismes i/o amputacions i 64 lesions oculars. Entre tots els casos atesos, hi havia 170 menors d’edat; 105 menors d’11 anys i 65 menors entre 11 i 17 anys.

El 061 Salut Respon ha rebut 2.956 trucades entre les 8 del vespre del 23 de juny i les 7 del matí del 24, causades per 2.361 incidents diferents, un 7% d'ells per temes relacionats amb la revetlla de Sant Joan, amb un total de 177 persones ateses per aquest motiu. D’aquests, 1144 s’han resolt telefònicament i en els 1.217 casos restants ha estat necessària l’activació d’un metge a domicili o una ambulància del SEM.

Durant aquesta nit, el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha atès 177 persones per patologies relacionades amb la revetlla de Sant Joan, una xifra que es manté estable respecte a l’any anterior, amb una disminució de l’1% de les atencions sanitàries; 128 d'elles per intoxicacions,12 per agressions, 23 per accidents de trànsit, 14 per cremades.

De les 128 intoxicacions, 61 han estat a l’àrea metropolitana de Barcelona, 31 a Barcelona ciutat, 8 a Girona, 16 a la demarcació de Tarragona, 5 a Lleida, 6 a la Catalunya Central i 1 a Terres de l’Ebre. De les 12 agressions ateses, 6 han estat a l’àrea metropolitana de Barcelona, 1 a Tarragona, 1 a Girona, 3 a Lleida i 1 a les Terres de l’Ebre.

Dels 23 accidents de trànsit que ha atès el SEM, 8 han tingut lloc a Barcelona ciutat, 6 a l’àrea de Barcelona, 3 a Girona, 3 a la Catalunya Central, 1 a Lleida i 2 a Tarragona. De les 14 atencions per cremades, 11 han estat a l’àrea metropolitana de Barcelona, 2 a Tarragona i 1 a Catalunya Central.

844 actuacions d’Agents Rurals

En el marc del dispositiu activat pel Cos d’Agents Rurals per la Revetlla de Sant Joan, entre el dia 20 i el 23 de juny s’han realitzat 844 actuacions relacionades amb aquesta festa.

D’aquestes, 516 han estat per inspecció de fogueres i 222 relacionades amb el llançament de petards i material pirotècnic.

El Cos d’Agents Rurals ha aixecat una denúncia per encendre un foc d’esbarjo en període d’alt risc d’incendi i a menys de 500 metres de terreny forestal. La ciutadania ha respost de manera correcta a les indicacions dels Agents.

A més, 103 d'aquestes actuacions han estat per realitzar el corresponent informe de viabilitat de fogueres per a la seva posterior autorització (o no) per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en trobar-se a menys de 500 metres de zona forestal.

Un 30,23% més de les trucades al 112

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha atès durant la revetlla 7.324 trucades procedents vinculades a 4.383 incidents en l’àmbit de la celebració de la revetlla de Sant Joan. L’any passat van ser 5.624 trucades vinculades a 2.933 incidents. Això significa un augment respecte a l’any passat del 30,23% de les trucades ateses i del 49,44% en els incidents (un incident pot generar diverses trucades, especialment si té lloc a la via pública, on és vist per diverses persones). Les trucades s’han realitzat especialment des de l’àmbit metropolità.

Barcelona és el municipi que ha originat més trucades (1.939 per 1.608 l’any passat), L’Hospitalet de Llobregat (422 per 306 l’any passat), Badalona (345 per 180 l’any passat), Sabadell (220 per 324 l’any passat), Tarragona (220 per 113 l’any passat), i Terrassa (208 per 107 l’any passat).

Per comarques, les trucades s’han distribuït: Barcelonès amb 2.871 que corresponen al 39,19% del total (per 2.229 trucades que corresponien al 47,6% del total de trucades l’any passat); Vallès Occidental amb 819 trucades que corresponen al 11,18% del total; Baix Llobregat amb 707 trucades que corresponen al 9,65%, Maresme, amb 378 trucades, que corresponen al 5,16% del total; i Tarragonès amb 359 trucades que corresponen al 4,90%.

Per l’hora, el pic de trucades ateses va tenir lloc entre 11 de la nit i mitjanit, amb 1.036 trucades, seguida de l’hora entre mitjanit i la una de la matinada amb 887 trucades.

El tipus d’incident que ha generat més trucades han estat els incendis: de contenidors, crema de matolls en via pública, focs en papereres, focs en espai públic amb risc, focs en solars, focs d’arbres, altres focs exteriors incendis de vegetació forestal arbrada, incendis de vegetació forestal: matolls, crema de marges agrícoles o de cunetes, incendis de vegetació en terrenys agrícoles i incendis de vegetació en terrenys forestals amb altres tipus de vegetació o tipus de foc (2.577 trucades), seguit per les trucades per temes de civisme (1.755 trucades) i de les trucades per temes de seguretat (1.705 trucades). Les trucades per assistència sanitària han estat 923.