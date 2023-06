Rècord de població estrangera a Manresa, que se situa en el 20%

Manresa no havia tingut mai tants habitants estrangers com els comptabilitzats el desembre del 2022. Ja suposen el 20,6% del total de la població. Vol dir que, de cada cent persones, 20 són nouvingudes. Tampoc no havia tingut mai tants habitants: 78.985 persones.

Quant a la població total, Regio7 ja va informar el mes passat que el padró continu de població marcava, a data del 14 d’abril, la xifra de 79.600 persones residents a la ciutat. Ara, és l’anàlisi semestral de la immigració estrangera a Manresa de l’Ajuntament la que fixa aquests gairebé 80.000 habitants. En ambdós casos, són xifres pendents de la confirmació de l’Institut Nacional d’Estadística. Igual que la dels nouvinguts, aquest 20,6%.

El que sí que és segur és que es manté la recuperació de la població després de la davallada registrada a causa de la pandèmia i, amb ella, la frenada de l’arribada d’immigrants per la limitació dels desplaçaments a nivell nacional i internacional. Amb dades del desembre del 2021, en comparació amb les d’un any abans, es va passar de 78.790 persones a 77.726: més d’un miler menys (-1.064) i, en el cas dels nouvinguts, de 15.199 a 14.713 (-486).

El padró d’immigració del juny de l’any passat ja va mostrar un clar canvi de tendència. Respecte a mig any abans, la població total va créixer en prop de 800 persones, i la nouvinguda, en prop de 500.

Al marge del pes del retrocés de la pandèmia en el canvi de tendència a l’alça dels nouvinguts, tal com remarca l’autor de l’anàlisi, també cal tenir molt en compte altres aspectes, com és el cas de la guerra que viu Ucraïna des del febrer de l’any passat i de la caiguda d’Afganistan l’agost del 2021 en mans dels talibans, que han portat població a Manresa, on hi ha centres com la Llar Sant Joan de Déu i la Fundació del Convent de Santa Clara que acullen persones refugiades. En el cas d’Ucraïna, en un any, els habitants d’aquesta nacionalitat que viuen a la capital del Bages han passat de 284 persones a 451 (+167).

Més de 500 llatinoamericans

Un punt i a part mereix l’important increment dels nouvinguts procedents d’Hondures, de Veneçuela i de Colòmbia, que han consolidat el tercer, quart i cinquè llocs, respectivament, en el rànquing dels deu països amb més població estrangera a Manresa, només per darrere del Marroc i de Romania, que es mantenen com els dos primers. El primer, el Marroc, amb 6.602 persones, representa el 41,66% de la immigració i el 8,35% del total de la població; el segon, Romania, amb 1.132, el 7,14% de la immigració i el 1,43% del total de la població de la ciutat. Tradicionalment, rere seu hi havia la Xina i Senegal, però els tres països llatinoamericans esmentats els han anat guanyant terreny.

D’un any a l’altre, mentre que Marroc ha augmentat en 140 persones i Romania n’ha perdut 14, Hondures n’ha guanyat 159; Colòmbia, 209, i Veneçuela, 140. Entre tots tres, són més de 500 persones de cop. Només cal voltar per Manresa per adonar-se que hi ha més persones de llatinoamèrica. La situació socioeconòmica i política en els tres països és el que els porta a marxar-ne per buscar una oportunitat.

1.250 persones més en un any

En mig any (del juny al desembre del 2022), la població total de Manresa ha crescut en 462 persones i, en un any (del desembre del 2021 al del 2022), en 1.259. Tant en un cas com en l’altre, la major part d’aquest increment es deu a l’arribada de població estrangera, amb 660 persones en mig any, i 1.131 en un any. Suposa un increment de l’1,13%, que fa arribar el percentatge fins al màxim històric del 20,06%.

Només un barri perd habitants

L’augment de la població d’un any a l’altre també queda reflectida als barris de la ciutat. Del desembre del 2020 al del 2021, dels 18 barris, n’hi ha 12 que van perdre població i només sis que en van guanyar, però amb percentatges molt minsos. En el darrer recompte, dels 18 barris, només un, la Balconada, ha perdut població estrangera, mentre que Sant Pau i el Xup són els dos que en guanyen més. El Barri Antic continua sent el barri amb més ciutadans nouvinguts. Representen el 36,29% del total de la població resident.

Tipus de documentació

L’anàlisi del padró d’immigració semestral inclou informació del tipus de documentació dels estrangers que viuen a Manresa. Dels 15.844, 11.995 tenen Número d’Identitat d’Estranger (NIE), que és un número que identifica la persona estrangera davant l’administració espanyola. N’hi ha 3.561 amb passaport (el 22,47%), 284 menors i 4 amb document desconegut.

Per sexes, si bé hi ha força paritat, hi ha països dels quals han arribat molts més homes que dones, i viceversa. És el cas d’Hondures, amb un 68,69% de dones i un 31,30% d’homes; del Senegal, amb un 72,32% d’homes i un 27,67% de dones; i del Pakistan, amb un 64,95% d’homes i un 35,04% de dones.