La violonista, compositora i oedagoga de Vic Coloma Bertran és la guanyadora de Sentir Fuster, el certamen que han convocat per primera vegada el Col·lectiu Desvalls i la Casa de la Música de Manresa amb el patrocini de Cerveses Guineu per impulsar la creació de peces musicals basades en textos de l’escriptor de Sueca Joan Fuster.

La valoració d’aquesta primera edició del certamen, que ha rebut un total de 19 creacions, és molt positiva. La peça guardonada porta per títol Desolació i està basada en el poema de Fuster que porta el mateix nom. És una creació per a violí, teclat i veu. Segons el jurat, es tracta d’una composició de qualitat que combina instruments tradicionals amb textures sintètiques que està ben estructurada i que representa a la perfecció l’esperit que el certamen vol recollir i projectar.

L’autora de la creació rebrà com a recompensa 500 euros, a més de l’enregistrament de la composició en un estudi professional.

Sentir Fuster compta amb la col·laboració d’Òmnium Bages-Moianès i El Club de la Cançó de Manresa. El jurat ha estat format per Òscar Castellà, músic; Xavier Angulo, de la cooperativa Propaganda pel Fet, i Anna Llobet, mestra de música.

"Et dona ales i moltes ganes de seguir"

Tot i que Bertran ha musicat poemes de diferents autors, és la primera vegada que ho ha fet amb uns versos de Joan Fuster. “Vaig fer tot un treball previ d’aprofundiment en l’autor i de conèixer la seva obra, molt interessant” i assegura que de seguida va “connectar” amb el poema Desolació. “Em vaig enamorar d’aquest text, tot i que és molt dur, la vulnerabilitat que hi ha, m’hi vaig sentir en certa manera identificada”, diu la guanyadora, per a qui “la poesia és un suport vital, la necessitem”.

Desolació és el primer tema en què Bertran incorpora, de forma molt minimalista, l’electrònica. “He buscat un híbrid entre el violí, que és un instrument antic i el principal en la peça, i la tecnologia moderna amb un teclat sintetitzador” per explorar una “sonoritat diferent”. També destaca el procés creatiu i de producció ja que per, primer cop, ha intervingut en la producció i l’enregistrament, “que acaben de definir el caràcter, el color i el so de la peça”. Agraeix la col·laboració de Lia Sampai, que és qui posa la veu.

Ser la guanyadora de Sentir Fuster és, per a Bertran, un reconeixement a la seva tasca. “És un honor immens rebre aquest premi. Cada moment de treballar en la teva pròpia música com a artista independent és difícil i fantàstic al mateix temps i rebre un reconeixement com aquest et dona ales i moltes ganes de seguir”, afirma.

Reivindicar i difondre Fuster a través de la música

Els organitzadors del certamen es mostren molt satisfets per la bona acollida que ha tingut en aquesta primera edició, fet que s’ha traduït en una participació àmplia -19 peces presentades–, que ha despertat l’interès d’artistes joves professionals i amateurs d’arreu dels Països Catalans que han creat propostes d’una remarcable qualitat sònica i artística. Destaca, també, la varietat d’estils presentats, des dels més convencionals fins a discursos més arriscat que s’escapen dels estàndards musicals imperants. Aquesta diversitat també s’ha posat de manifest en la tria de l’obra de Joan Fuster que ha servit d’inspiració als concursant per crear la seva peça.

Els participants han utilitzat des de tirallongues d’aforismes fins a poemes sencers, passant per adaptacions de textos de l’autor de Sueca. En aquest sentit, cal recordar que l’objectiu del certamen ha estat reivindicar i difondre a través de la música la figura i l’obra de Fuster i acostar-la a públics i creadors joves del país. A la vegada, potenciar la creació artística inspirada en l’obra d’escriptors i poetes catalans.

Entitat cívica que treballa pels Països Catalans

El Col·lectiu Desvalls és una entitat cívica amb seu a Manresa que té per objectiu reforçar els lligams entre els Països Catalans en els més diversos àmbits (cultural, polític, econòmic, social, mediàtic...). Amb aquesta finalitat ha organitzat activitats molt diverses (xerrades, debats, concerts, projeccions cinematogràfiques, lectures dramatitzades), per reivindicar la vigència dels Països Catalans com a realitat social i cultural i com a projecte polític de futur.

L’any passat, va impulsar a Manresa la commemoració del centenari del naixement de Joan Fuster, l’intel·lectual català més important de la segona meitat del segle XX. Entre les activitats que va dur a terme sobresurt el sopar teatre “Nosaltres els fusterians”, que va consistir en la dramatització de l’entrevista que l’escriptora Montserrat Roig va fer a Joan Fuster per al programa “Personatges”, de TVE a Catalunya, l’any 1977.

Per tal de donar continuïtat a la celebració del centenari del naixement de l’escriptor, enguany ha impulsat la convocatòria del certamen Sentir Fuster conjuntament amb la Casa de la Música de Manresa i el patrocini de Cerveses Guineu. També amb motiu d'aquesta efemèride, ha editat una reproducció seriada i limitada (60 unitats) del dibuix que l’escultor valencià Andreu Alfaro va fer a Joan Fuster. L’obra té l’autorització expressa de la Fundació Andreu Alfaro i de la família de l’escultor, i se’n pot sol·licitar l’adquisició a través de les adreces cdesvalls@gmail.com i bages@omnium.cat.

A banda, el Col·lectiu Desvalls ha impulsat l’Aplec dels Països Catalans (del 2000 al 2005) i els darrers anys ha organitzat actes d’homenatge a destacades personalitats de la vida cultural i cívica del país, com ara Ramon Barnils, Ovidi Montllor o Josep M. Planes.