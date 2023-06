El projecte d’urbanització de Santamaria Arquitectes del camí dels Corrals, situat a la falda del Puigcardener i que és una de les actuacions que han donat més personalitat a la transformació de la façana sud de Manresa, va rebre el 2009 el primer premi del 3r certamen internacional Arquitectura de Paisatge a Sèrbia. Aquest mes, coincidint amb la 10a edició, l’Associació Sèrbia d’Arquitectes Paisatgistes, que l’organitza, ha convidat el bufet d’arquitectura manresà a participar-hi.

L’idea principal de l’exposició, que acull fins aquest divendres la Galeria de Ciència i Tecnologia de l’Acadèmia Sèrbia de Ciències i Arts a Belgrad, és recordar els millors projectes i retre homenatge als seus autors mitjançant un videomuntatge que els repassa.

Per participar-hi, el despatx manresà d’arquitectura que dirigeix Pere Santamaria ha enregistrat amb dron un vídeo del camí dels Corrals que el ressegueix de punta a punta i acaba amb una espectacular panoràmica de la Seu.

El projecte també va guanyar el 1er premi Torsanlorenzo Internacional 2009; i va estar seleccionat per al Premi Patrimoni Espanyol 2010, per a la 6a Biennal Europea del Paisatge 2010 i per a la 6a Mostra Arquitectura i Urbanisme Comarques Centrals 2011.

La proposta d’urbanització dibuixa un traçat molt natural adaptat a l’orografia i intenta mantenir part de la vegetació autòctona existent. La seva integració en el paisatge, que embelleix sense distorsionar-lo, és una de les principals característiques.

Promogut per l’Ajuntament de Manresa, el projecte arquitectònic, redactat el 2006 i executat el 2009, abasta una superfície de 2.500 m2 i va tenir un pressupost de 532.992 euros.