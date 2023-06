No només té problemes el parc Vila Closes de Manresa, la veïna plaça Catalunya també

El barri de Plaça Catalunya és el més densament poblat de Manresa i, per això, els seus espais públics tenen un especial valor. I, conseqüentment, els veïns són especialment exigents amb ells. Malauradament, als problemes que arrossega el parc Vila Closes cal afegir el mal estat de la plaça Catalunya que aparenta els 40 anys que té.

Allà on batega el cor del barri i que és el punt de trobada per a canalla i famílies no presenta un perfecte estat de revista, com seria prudent que l’Ajuntament vetllés després d’anys de conflictes pel fet que l’espai del costat aixequés ampolles entre els veïns en el seu moment que encara duren.

Tal i com mostren les imatges del metall del formigó a la vista i les trencadisses en diferents punts, l’estat estructural dels elements principals del parc ja fa molt que necessita una reposició o una remodelació que serveixi per a repensar l’espai.

Amb les peces que el conformen ja caducades, rajoles trencades, rengles sencers del paviment aixecats que provoquen caigudes, el parterre de davant la llar d’infants que un dia va ser una catifa de gespa fa anys que es troba totalment erm, tot sembla indicar que quan l’Ajuntament acabi d’intervenir al parc Vila Closes haurà d’obrir un altre capítol per plantejar-se què fer a la veïna plaça Catalunya.

Rajoles trencades i desalineades, formigó esmicolat en múltiples punts del parc i peces fetes malbé que generen cantells esmolats sovintegen en aquest espai neuràlgic d’un barri densament poblat.

No semblen bones targetes de presentació de la plaça Catalunya una situació que pot ser perillosa no només per a la canalla sinó per al conjunt de les persones que es donen cita a la plaça.

Feina pendent al Vila Closes

Al parc Vila Closes que hi ha just al costat de la plaça Catalunya hi ha pendent la retirada de les estructures de ferro amb forma de lletra U, que faran guanyar amplitud a l’espai.

L’actuació compromesa per l’Ajuntament inclourà plantar gespa a tota la banda més propera a l’avinguda de Tudela.

També es plantaran uns disset arbres repartits pel parc, atès que, com es va explica en la presentació pública de la intervenció, quan es van retirar les llambordes amb gespa entremig que hi havien es va treure també el sistema de reg, que ha fet que la gespa hagi desaparegut i que alguns arbres s’hagin mort. Una bon exemple de la deixadesa que ha caracteritzat aquest espai.

Al cantó més proper al carrer del Pintor Basiana es traurà el terra que hi ha ara, que està malmès i ple d’esquerdes i se’n posarà un de formigó pintat. Com que la il·luminació actual està incorporada a les estructures que van fora, se n’instal·larà de nova en forma de lletra L, però més baixa per tal que els arbres no quedin per sota i la tapin, com passa sovint.

L’Ajuntament va plantejar també que s’aprofitarà per fer tasques de conservació i manteniment del mobiliari que estigui malmès i que fins i tot n’hi ha que es renovarà, sense concretar exactament com serà aquesta renovació. Queda pendent, alhora, aclarir a on es col·locaran uns nous aparells per fer exercicis.

Hi ha el dubte de si posar-los on anirà la gespa farà que quedi tot massa atapeït.

Una de les propostes de l’ens veïnal expressada per boca de l’activista veïnal Víctor Feliu, president de l’associació quan es va fer el parc, és posar-les a l’espai que queda rere el pavelló del Pujolet. També cal veure si es dona resposta a la petició de millorar els cartells que prohibeixin l’accés al parc dels gossos.