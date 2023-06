La Plataforma de defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran espera que PSC i Impulsem Manresa "compleixin la promesa d'apostar per a la construcció de la futura residència si entraven al govern" i que sigui una realitat al barri del Xup, on ja hauria d'estar feta.

La plataforma de gent gran estarà amatent que els seus posicionaments en campanya no fossin "només un reclam electoral o un discurs d ́oposició contra l ́anterior govern".

La plataforma, formada per entitats de les persones grans, associacions de veïns i organitzacions sindicals, fa temps que denuncia "l'incompliment dels diferents projectes i promeses relacionades amb la gent gran", perquè "els acords es queden en paper mullat sense arribar a realitzar-se".

Mancances

Recorda que el passat mes d ́abril, en campanya electoral, la Plataforma va organitzar un debat amb tots els alcaldables i se’ls va exposar les deficiències que hi ha a la ciutat en referència al col·lectiu de les persones grans: mancança de vàters públics, mobiliari urbà incòmode, voreres en pèssimes condicions , barreres arquitectòniques pendents d’eliminar, etc.. I, fonamentalment, "la tan necessària residència pública per a persones grans al barri del Xup, projecte que tots els alcaldables van coincidir en la seva necessitat i urgència".

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran afirma que treballa i està sempre al costat de la gent gran i "no defallirem. Estarem atents i continuarem reivindicant, perquè es compleixin les promeses fetes durant la campanya electoral".

Quaranta vuit hores després de constituir-se el nou consistori municipal, la Plataforma va adreçar un correu electrònic al nou tripartit (ERC, PSC, Impulsem) sol·licitant una reunió per elaborar conjuntament un full de ruta de treball on s’hi recullin les seves reivindicacions.

El passat 23 de juny, l’alcalde Marc Aloy va contestar la petició i "en aquests moments estem pendents de l’agenda del nou govern municipal per reunir-nos tan aviat com sigui possible. Entre finals d’aquest mes i principis de juliol la Generalitat farà públic el nombre de places concertades de residència concedides als pobles i ciutats de Catalunya. Estarem a l’aguait", adverteixen.