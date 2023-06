Dominica Díez, Psicòloga Clínica responsable de la Unitat d’Addiccions Comportamentals de la Fundació Althaia, oferirà una xerrada a les famílies que vulguin suport i idees per gestionar l’ús del mòbil i altres pantalles per part d'infants i adolescents.

Serà el dia 6 de juliol, a les 6 de la tarda, de forma online mitjançant la plataforma Zoom.

Es parlarà dels efectes de l’ús de les noves tecnologies per a l’oci, les necessitat d’estímuls per mantenir l’atenció, el cervell i els videojocs, altres aplicacions i plataformes que creen addicció, la importància del joc simbòlic i el dibuix, la importància dels contes i de la lectura, els deures, estratègies de comunicació amb els fills, consells per a un ús saludable, controls parentals, guies i llibres recomanats.

La voluntat és aportar idees i eines amb bon humor per gaudir d’un bon estiu.