Els dies 1 i 2 de juliol se celebraran les tradicionals festes d'estiu del barri manresà de Sant Pau, que aquest any tindran actuacions per a tots els públics organitzades per la comissió de festes del barri.

Les festes començaran dissabte amb una gimcana i una vermutada popular a la plaça Aurora i per la tarda hi haurà un cercatasques pel barri, un espectacle infantil i un Dj que posarà fi al primer dia de festes. Diumenge se celebrarà, com és habitual, l’homenatge a la gent gran que sempre ha viscut al barri i se’ls lliurarà una placa commemorativa. A la tarda hi haurà un espectacle familiar amb coca i xocolata que donarà per acabada la festivitat. L'associació de veïns espera que siguin unes festes molt participades convida a tot el veïnat del barri i, també, al de tota la ciutat perquè els acompanyin i les gaudeixin.