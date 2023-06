Comencen les festes del barri manresà de la carretera de Santpedor, les Festes de Sant Pere 2023, organitzades per l’associació de veïns del barri i el pla de desenvolupament comunitari.

En aquesta edició els organitzadors han volgut involucrar tots els agents i entitats veïnals amb la intenció de fer una festa més plural i per a tots els públics. Per això, i arrel de la Taula Impulsem el Nord, on hi ha representades totes aquestes entitats, han sorgit noves idees i activitats, que es duran a terme en diferents llocs del barri i que volen intivar que sigui una festa molt participativa, amb varietat d’actes i concerts.

L'hepicentre de les festes serà el parc de Can Font.

L’entitat veïnal, presidida per Carles Boix, està convençuda que "aquesta fórmula d’implicar a les entitats que ens envolten és el camí que hem de fer per seguir treballant per un barri on tothom s'hi trobi a gust i representat".

Dijous 29 de juny

10:30h Taller d’elaboració de paper reciclat al Centre Ocupacional Les Bases d’Ampans.

11:30h Visita a l’exposició l’Art de Viure al Centre Ocupacional Les Bases d’Ampans.

17:00h Campionat de Petanca per triplets al local de l’Associació de Veïns Ctra. Santpedor.

18:00h Cantada de corals i pica-pica al Centre Ocupacional Les Bases d’Ampans.

20:00h Missa de celebració de la Festivitat de Sant Pere, presidida pel rector Mn. Ramon Donada a la Parròquia de Sant Pere Apòstol.

a la Parròquia de Sant Pere Apòstol. 20:45h Inauguració de l’Exposició de Pintures de l’Eduard Serena al local Parroquial.

Divendres 30 de juny

08:30h Caminada guiada de l’Aigua a càrrec del Parc de la Séquia. Sortida des del Parc de Can Font.

16:00h Classe dirigida a l’Aigua al Centre Esportiu Ateneu Les Bases.

19:00h Parlem del llibre “Lilinne i les bombolles de sabó” amb l’escriptor Jordi Estrada, col·laborador der Regió7 , a la Biblioteca Ateneu Les Bases.

col·laborador der , a la Biblioteca Ateneu Les Bases. A les 18.30 h PARC DE CAN FONT Servei de bar, entrepans i creps. Exhibició de ball amb els Zuckos Company a càrrec de la Nadine Romero i Taller de Tik Tok amb la mateixa Tiktoker.

i Taller de Tik Tok amb la mateixa Tiktoker. 20:15h Tast de vins DO Pla de Bages a Can Font i visita guiada de la Masia Inscripcions a la web www.parcdelasequia.cat (places limitades) Preu: 6€

21:30h Concert The Beatles Tribute amb els Rubber Soul. (aquest concert forma part del cicle Música a l’Era organitzat pels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i ha coincidit per temps i espai amb les Festes del Barri)

Dissabte 1 de Juliol

10:00h Matinal d’Esports amb Bàsquet i Futbol als Patis del Col·legi La Salle. Participants de 10 a 16 anys.

11:00h Visites Guiades al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.

PARC DE CAN FONT Servei de bar, entrepans i creps.

12:00h Vermut-Concert amb el duet Duònia Versions.

18:00h Xocolatada. Concurs de Pastissos Súper Xef Xics amb concursants de 8 a 12 anys. Presentació del joc BUSCA L’ANTÒNIA!

18:30h Espectacle de màgia amb el MÀGIC POL

19:30h Festa infantil amb els AI CARAI

20:30h Espectacle El Cor en Dansa amenitzat pel grup de dansa COR DE CATALUNYA

22:00h Ball amb el grup GRAN PREMIER

Diumenge 2 de juliol

09:00h Missa Dominical, presidida pel rector Mn. Ramon Donada a la Parròquia de Sant Pere Apòstol.

a la Parròquia de Sant Pere Apòstol. 11:00h Visites Guiades al Museu de Geologia Valentí Masachs.

12:00h Missa de cloenda de la Festivitat de Sant Pere, presidida pel rector Mn. Ramon Donada a la Parròquia de Sant Pere Apòstol.

a la Parròquia de Sant Pere Apòstol. 12:45h Concert de la Coral La Pau dirigida per en Pep Torras a la Parròquia de Sant Pere Apòstol. A continuació: Clausura de l’exposició de pintures de l’Eduard Serena i Piscolabis final de Festes al local Parroquial.

La mascota del Parc de la Séquia és la Gota Antònia. Es durà a terme una acció cojuntament amb Manresa+Comerç i el Parc de la Sèquia: el joc Troba l'Antònia entre els nostres aparadors. Hi haurà un recorregut per botigues del barri i llocs d’interès per donar a conèixer i fomentar el suport al comerç de proximitat.