La celebració del Dia Internacional de l’Orgull i de l’Alliberament LGTBI+ es porta a terme a Manresa amb activitats per visibilitzar els colors de l’arc de Sant Martí per la ciutat. La jornada va començar amb la penjada de la bandera irisada al balcó de l’Ajuntament, pintada dels bancs de la plaça Icària i visita el mural reivindicatiu de l’exterior de l’Oficina Jove del Bages.

Les activitats per celebrar el dia de l’Orgull van començar la setmana passada amb l’activitat “Orgull de ser com som!” que va consistir a pintar de forma col·laborativa una paret exterior de l’Oficina Jove del Bages. L’artista @Atena va ser l’encarregada del dibuix, mentre que un grup de joves, de pintar-lo.

Al matí, l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, i representants dels grups municipals van penjar la bandera irisada al balcó de la casa consistorial, tal com va acordar el Ple del Consistori el 18 de juny de 2020.

Jornada festiva i reivindicativa

El Dia Internacional de l’Orgull i de l’Alliberament LGTBI+ és una jornada festiva i reivindicativa per la igualtat jurídica i social i la tolerància per la diversitat sexual i de gènere. Aquest dia també serveix per recordar els fets del 28 de juny de 1969 a Nova York, quan una batuda de la policia en un bar gai va acabar amb detencions, ferits greus i manifestacions a favor de les persones agredides. Va ser arran d’aquests fets que van néixer organitzacions de defensa dels drets dels col·lectius LGTBI i festes reivindicatives de caràcter festiu a molts indrets del món.

Des de l’octubre de 2014, Catalunya disposa d’una llei per garantir els drets del col·lectiu LGTBI. L’Ajuntament de Manresa compta amb el Servei d'Atenció Integral LGTBI de la ciutat des del 2018 i, des del mes de maig passat, amb el Pla per a la Diversitat afectiva, sexual i de gènere propi de l'Ajuntament de Manresa aprovat per unanimitat en Ple Municipal.