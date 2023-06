Un any mes, la Festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors, se celebrarà en nombrosos pobles de les nostres comarques. A Manresa i Berga, l’organització va a càrrec del Montepio. Tot i que la festivitat s'escau el dilluns 10 de juliol, el programa d’actes es concentrarà el divendres dia 8.

El calendaris de les activitats que ha organitzat el Montepio a Manresa és el següent:

A les 12 del migdia, tindrà lloc una missa solemne a l’església de Sant Andreu.

a l’església de Sant Andreu. A 3/4 d'1 del migdia, a la sala d'actes del Montepio, es farà el lliurament del Premi Sant Cristòfol 2023 als Bombers de Manresa per la seva tasca al llarg de 170 anys de servei a la ciutat. Amb aquest premi, el Montepio vol reconèixer anualment persones i organitzacions de la comarca que hagin destacat en els àmbits de la seguretat, de l’educació viària i de la mobilitat sostenible. Seguidament, també es farà un reconeixement a les persones associades més antigues, i a la més jove , com a mostra d’agraïment a la confiança depositada en el Montepio.

per la seva tasca al llarg de 170 anys de servei a la ciutat. Amb aquest premi, el Montepio vol reconèixer anualment persones i organitzacions de la comarca que hagin destacat en els àmbits de la seguretat, de l’educació viària i de la mobilitat sostenible. Seguidament, també es farà un , com a mostra d’agraïment a la confiança depositada en el Montepio. A 2/4 de 6 de la tarda, al mateix lloc, tindrà lloc l'acte acte de reconeixement a les persones associades amb més de cinquanta anys d’antiguitat.

Benedicció de vehicles

L’acte més tradicional i participatiu de les festes és la benedicció de vehicles al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, amb el lliurament de la medalla a tots els participants. Durant la benedicció, es farà, també, una recaptació solidària, que cada any va adreçada a una causa diferent. Enguany, l’import recaptat es lliurarà a Associació de Familiars d’Alzheimer i Altres demències. Es farà entre les 7 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre.

Coincidint amb la festivitat de Sant Cristòfol, es convoca la tercera edició del Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat, un guardó biennal per potenciar la creació literària per a nens i nenes i per fomentar els valors d’una literatura infantil de qualitat dins la societat democràtica, així com promoure la solidaritat, el civisme, la igualtat de sexes i generacions, el respecte cultural i la sostenibilitat medioambiental. Està dotat amb 1.500 euros i l’edició de l’obra guanyadora per part de Pagès editors.

Podran optar al premi totes les obres il·lustrades de temàtica lliure, però ha d’anar relacionada amb la mobilitat, el transport i la conducció cívica de vehicles, alhora que ha de transmetre valors, estètics, ètics i humans, que formen part de la mobilitat i de la comunicació. Ha d’anar adreçat al públic infantil per incentivar el gust per la lectura i el llibre.

El programa a Berga

La present edició de la Festa dels Cristòfols de Berga, organitzada per l’Ajuntament del municipi amb la col·laboració de Montepio, inclou amb un programa d’activitats per acompanyar la tradicional benedicció de cotxes.

El dimarts, 4 de juliol, es farà l'acte institucional a la Sala Casino, a les 6 de la tarda. S’iniciarà amb la xerrada "Les infraestructures de comunicació al Berguedà”, a càrrec de Marc Sanglas, secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Comptarà amb la col·laboració del periodista Xavier Gual.

Seguidament, es farà el lliurament del Premi Sant Cristòfol a l’Escola Santa Eulàlia, per haver promogut la pacificació del trànsit al voltant del centre, millorant, així, la seguretat viària, la mobilitat sostenible i l’educació viària entre l’alumnat i les seves famílies. L’experiència de l’Escola Santa Eulàlia també ha estat un referent per a altres centres de la ciutat.

Amb aquest premi, l’Ajuntament de Berga i el Montepio volen reconèixer anualment persones i organitzacions de la comarca del Berguedà que hagin destacat en els àmbits de la seguretat, de l’educació viària i de la mobilitat sostenible. Tot seguit, es farà un reconeixement a les persones sòcies del Montepio amb més de cinquanta anys d’antiguitat i als delegats jubilats de l’entitat. És obert a tot el públic.

El dissabte, 8 de juliol, a les 8 del vespre, a les Sagramentàries de Berga, a la cruïlla entre els carrers de la Gran Via i de Cervantes, es celebrarà una missa en honor de Sant Cristòfol i, tot seguit, al mateix lloc, es farà la benedicció de vehicles amenitzada per la Cobla Pirineu.

Amb motiu de la celebració de Sant Cristòfol, les oficines del Montepio de Manresa i Berga romandran tancades el divendres dia 7 de juliol.