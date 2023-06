Les obres que el Departament de Territori executa actualment per construir una passera per a vianants i ciclistes sobre la C-55, al seu pas per Manresa, comportaran afectacions al trànsit la nit de dilluns, 3 a dimarts, 4 de juliol. Els treballs d’instal·lació de l’estructura metàl·lica sobre els pilars de la nova estructura, paral·lela al pont sobre la C-55 de la carretera BV-1225, requerirà el tall al trànsit de la C-55 en tots dos sentits, entre la sortida Manresa-Els Trullols (direcció Barcelona) i la sortida Manresa-Bufalvent (direcció Berga-Solsona).

La carretera quedarà tancada al trànsit entre les 10 de la nit i les 5 de la matinada, si bé, a partir de les 9 del vespre, es podrà produir alguna afectació per les tasques preparatòries de reduccions de carril i desviaments de la circulació. Durant el tall, els itineraris alternatius, que estaran senyalitzats, seran els següents: Els vehicles que circulin cap a Barcelona, es desviaran a la sortida Manresa-Els Trullols per continuar pel carrer d’Alvar Aalto i la carretera del Pont de Vilomara per incorporar-se de nou a la C-55 en direcció Barcelona.

es desviaran a la sortida Manresa-Els Trullols per continuar pel carrer d’Alvar Aalto i la carretera del Pont de Vilomara per incorporar-se de nou a la C-55 en direcció Barcelona. Els vehicles que circulin cap a Berga-Solsona, es desviaran a la sortida Manresa-Bufalvent per continuar per la carretera del Pont de Vilomara, carrer de Narcís Monturiol, la carretera BV-1225 (direcció centre ciutat) i s'habilitarà un accés provisional a la C-55 en direcció a Berga-Solsona. D’altra banda, també es tancarà a la circulació el pas de la carretera BV-1225 per sobre de la C-55. En conseqüència, els vehicles que es dirigeixin al polígon industrial de Bufalvent o al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort hi hauran d'accedir des de la C-55 en direcció Berga-Solsona i seguir els itineraris indicats des de la sortida Manresa-Bufalvent. 50 metres de longitud Les obres per construir una passarel·la per a vianants i ciclistes sobre la C-55, que unirà el barri de Cal Gravat i el polígon de Bufalvent, van començar el març passat. L’obra, finançada com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de covid-19 mitjançat el programa operatiu Feder 2014-2020, compta amb un pressupost de 650.000 euros i finalitzarà durant aquesta tardor. L’estructura tindrà prop de 50 metres de longitud i 3 d’amplada i s’està construint adjacent al pont de la carretera BV-1225 sobre la C-55. La nova passera per a vianants i ciclistes connectarà amb el camí existent que transcorre paral·lel al traçat de la BV-1225 i formarà part de la xarxa pedalable entre Manresa i el Pont de Vilomara.