Aigües de Manresa intenta aturar la degradació de l'alzinar de can Font

L'alzinar de can Font s'està degradant. Aquest bosquet singular que fa de límit de la trama urbana i l'espai rural, entre el Gimnàstic i els Diposits Nous, no s'està regenerant bé i Aigües de Manresa i l'Ajuntament han decidit intervenir-hi.

El plantejament que s'ha fet ha estat introduir criteris de renaturalització de l'espai que ja s'apliquen al parc del Cardener.

Un exemple és que després de la caiguda d'un gran pi que es va dur pel davant bona part d'una alzina, s'ha decidit deixar el tronc de l'arbre tallat en diferents seccions perquè funcionin com a bancs mentre es van podrint i retornant al medi natural. També s'intenta que els múltiples corriols quedin reduïts a uns pocs per afavorir la regeneració de l'espai natural i es va amb molta cura amb la neteja del sotabosc per no afectar plançons d'alzina.

Aigües de Manresa ha explicat que, seguint les indicacions de l'Ajuntament, s'intenta afavorir que sigui el mateix bosc el que es regeneri, atenent una petició veïnal que va expressar la preocupació pel fet que l'alzinar s'anava degradant i si es mantenia la tendència la ciutat l'acabaria perdent.

Manteniment des del 1998

Aigües de Manresa s'encarrega de la gestió i el manteniment del parc de can Font des del 1998. Es tracta d'un pulmó verd de cinc hectàrees que l’Ajuntament va aconseguir que fos municipal mitjançant un conveni que va permetre als propietaris, la família Arderiu, construir-hi tres blocs amb una vuitantena de pisos a tocar el carrer de la Concòrdia.

El bosc de can Font, juntament amb el parc de l’Agulla i el camí de l’Aigua, forma part del cinturó d’espais naturals vinculats al curs de l’aigua, des de la Sèquia fins als Dipòsits Nous, on hi ha la planta potabilitzadora.

La vinculació entre el bosc de can Font i el parc de l’Agulla va fer que l’Ajuntament proposés el manteniment del bosc a Aigües de Manresa.

Situat al límit entre la Manresa urbana i rural, el bosc de Can Font és un alzinar allargat amb algun espai frondós que es pot trobar a partir del camí principal que el travessa. L'alzinar de Can Font està situat en una part plana però sobretot creix en el vessant d'un petit turó que hi ha a tocar. També representa una raresa natural ja que els alzinars són escassos a Catalunya i aquest està a tocar de l'espai urbà.