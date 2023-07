Els comerços de Manresa han viscut el primer cap de setmana de rebaixes amb un dissabte «bastant bo» i un diumenge «fluix», segons coincidien a destacar alguns botiguers. Aquest diumenge al matí hi havia poc moviment al centre de Manresa i els establiments de moda, calçat i complements vivien la jornada sense aglomeracions. En un dia festiu que els comerços podien obrir, la majoria tenien poca clientela. Roser Manzano, dependenta de la botiga de moda de dona SG4, ho atribuïa al fet que les clientes aprofiten per marxar de cap de setmana o passar el dia a la platja. Confiava que aquesta primera setmana de rebaixes sigui forta: «Pensem que tindrem feina, tenim un bon estoc de peces d’estiu amb descomptes d’entre el 20 i el 30%». Un punt de vista que compartia la dependenta de la botiga de moda d’home Señor.

El bon temps convidava més a anar a la platja o la piscina que de botigues, però tot i això algunes famílies aprofitaven el diumenge d’obertura comercial: «Hem aprofitat per comprar samarretes i pantalons d’estiu ara que encara hi ha un bon ventall de peces per triar», comentaven mare i filla tot mirant l’ampli estoc d’Iglesias Moda, amb descomptes fins al 40% en bermudes, camisetes, pantalons, faldilles, vestits, calçat i complements. «Tenim molt assortit perquè la venda de peces d’estiu ha començat tard», comentava el propietari, Valentí Cardona, qui preveu una bona campanya de rebaixes d’estiu: «Les perspectives són bones, estem contents perquè dissabte, primer dia de rebaixes, vam tenir molta feina». Ahir, no tanta.

El tret de sortida oficial a la campanya de rebaixes d’estiu arriba en un ambient «optimista» entre botiguers. Malgrat que la data de l’1 de juliol «s’ha anat difuminant» perquè moltes grans superfícies avancen els descomptes, els comerciants pensen que hi haurà bones ofertes i preus, tot i que hi pot haver diversitat en funció del sector.

En general, aquest estiu hi haurà bastants descomptes perquè hi ha molt estoc per vendre, sobretot, per dos factors. D’una banda, perquè durant l’any passat les vendes «no van ser com s’esperaven» per l’impacte de la guerra a Ucraïna, i la inflació, fet que ha provocat que els botiguers enguany acumulin altes quantitats de productes.

I d’altra banda, cal tenir encompte que la primera onada de calor va arribar a mitjans de juny, quan les rebaixes ja estaven a tocar, i això ha provocat que alguns consumidors s’hagin esperat alguns dies a comprar per poder-ho fer amb descompte.

Malgrat que el Consell Assessor de Comerç de la Generalitat recomana que les rebaixes comencin el juliol, hi ha establiments que ja fa dies que ofereixen ofertes. Es tracta sobretot de grans comerços i cadenes, la qual cosa fa que moltes botigues petites també optin per avançar els descomptes, tot i que en general no agradi perquè perden setmanes de venda a preu amb bon marge. El president de la UBIC de Manresa, Antoni Daura, ha lamentat que no es consensuï una data per al tret de sortida de les rebaixes:«Ens queixem que no sigui obligat marcar un període estricte de rebaixes. Abans tenia sentit la data d’inici i era un dia potent a nivell comercial, ara ha perdut força».

Tot i que els botiguers de Manresa encaren l’inici dels descomptes amb il·lusió, els petits comerços avisen que amb el pas dels anys s’ha anat desdibuixant la idea de les rebaixes fins a entrar en una etapa de certa «anarquia», ja que el petit no pot assumir que el gran faci una campanya set o vuit dies abans de les rebaixes.