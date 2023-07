Montserrat Ubach Tarrés, espeleòloga: «Ens coneixien per les dones que busquen forats»

Explorar, descobrir, protegir, divulgar. Aquests quatre verbs són inherents a la personalitat de Montserrat Ubach Tarrés, una manresana amb projecció internacional que, com molt poca gent al món, coneix les entranyes de la Terra. No és una metàfora, és la realitat. Ha recorregut bona part del planeta i encara ho fa explorant coves i avencs. Al Solsonès, en especial al nord, és una persona coneguda perquè, de ben petita, amb la companyia de la seva mare, trepitjaven el terreny i parlaven amb els veïns a la recerca de cavitats susceptibles d’explorar. Enguany fa 60 anys van localitzar una cavitat subterrània de 202 metres de profunditat. Durant vint anys va ser la més profunda de Catalunya. L’avenc el van batejar amb el nom de Montserrat Ubach. L’any 2019, la Generalitat el va declarar Espai d’Interès Geològic de Catalunya, la màxima distinció que pot atorgar el Govern català al patrimoni natural. L’amor per la natura de Montserrat Ubach va molt més enllà de l’espeleologia. Va ser la inspiradora i encara és ànima de la Fundació Darwin, que se centra en la protecció dels petits primats, titís i tamarins. A Barcelona tenen un santuari, que col·labora amb les administracions públiques, quan es localitzen aquests animals abandonats o decomissats. Una de les cares públiques de Montserrat Ubach és la de periodista, que va començar al diari Manresa i va continuar a Barcelona en grans mitjans de comunicació escrits i també audiovisuals, com documentals sobre natura de TVE. Entre els guardons que té, hi ha la Medalla al Mèrit Esportiu de l’Ajuntament de Manresa.

La seva trajectòria esportiva va començar al Centre Excursionista de la Comarca de Bages.

Em vaig iniciar en l’espeleologia en el primer curset que va organitzar l’entitat, l’octubre del 1961. Jo era molt joveneta. Recordo, com si fos ara, el cartell d’una botiga del Passeig que anunciava el curset, i a mi em va atraure molt. Ningú de la família havia fet espeleologia, però la mare tenia esperit aventurer. Ella no va voler que m’embarqués sola en aquesta activitat. Per això, també es va inscriure al curset. Al CEC Bages hi vaig ser fins al 1965. En una etapa, els dimarts i dijous al vespre, també hi feia de secretària.

Pel que explica, va ser de la primera fornada d’espeleòlegs de Manresa.

Sí, en aquella època, el CEC Bages era una entitat forta en muntanya, amb gent coneguda com Montfort, Cots, Cirera, Jou i altres. Ells van decidir que es promocionés l’espeleologia i van fer venir uns instructors qualificats del Club Puigmal de Barcelona, que acabaven de fer una descoberta important a Molinos (Terol). Acabat el curs, va començar l’afany de descobrir noves cavitats, acompanyada de la mare i, puntualment, també del pare.

Com a exploradores, quins van ser els primers objectius?

Buscàvem forats pel Berguedà, per la zona de Llinars, on havíem estiuejat la família. Parlàvem amb pastors, caçadors, pagesos, gent que conegués el territori amb el màxim detall. D’allà vam passar a l’alt Solsonès. Durant més d’un any vam prospectar aquesta zona i hi vam descobrir força cavitats petites. Jo comentava les troballes als companys de Manresa però les relativitzaven. Ho entenc perquè ens veien una nena petita i la seva mare fent d’exploradores. Els instructors del Puigmal, en canvi, se sorprenien de les troballes i en prenien bona nota. Amb la descoberta de l’avenc Montserrat Ubach tot va canviar.

Els anys seixanta, com arribaven al nord del Solsonès o al Berguedà?

No teníem cotxe. Amb autoestop, autobús, tren fins a Olvan, trams a peu... També procuràvem coordinar-nos amb el Lluís de l’Om que tenia botiga a Solsona i un camió que, dues vegades a la setmana, feia un recorregut fins a Cambrils repartint comandes de masia a masia. Vam fer gran amistat amb la seva família i ens quedàvem a dormir a casa seva. L’endemà pujàvem al camió i, quan s’aturava a una casa de pagès, ens presentava i també demanava si sabien d’alguna cova. Ens coneixien per les dones que busquen forats.

Com va ser la troballa del gran avenc?

Va ser per Setmana Santa del 1963. Només els amos de la finca sabien que hi havia un forat on, per la guerra, hi havien amagat estris, però desconeixien l’abast. Vaig baixar només el primer pou, però ja vaig veure que prometia molt. Aquell dia també havia vingut el pare. Ells aguantaven la corda. Vista la magnitud de la cavitat, vaig avisar els instructors de Barcelona. Van caldre dues exploracions més per arribar al fons. Encara recordo l’emoció d’aquells moments. En total hi van participar espeleòlegs de nou entitats de Catalunya. I van ser els companys els que van decidir que l’avenc portés el meu nom.

Per la seva precocitat i manera de fer es dedueix que no sap què és la claustrofòbia.

No, no. Si es té claustrofòbia no es pot ser espeleòleg. Hi pot haver una persona que ha arribat a l’Everest i no veure’s amb cor d’entrar a una cova.

Cal una bona condició física?

Cal estar una mica en forma, dominar la tècnica, fer-te il·lusió i tirar milles cap avall.

Quan entra en una cavitat que no s’ha explorat mai, què és el primer que mira.

Com és, cap on va i fins on es pot arribar. Després d’haver fet unes quantes cavitats, quan hi entres t’hi sents bé, és com si fos casa teva. Quan fas una descoberta és important topografiar-la, documentar-la i publicar-la. Cal fer, també, el seu estudi. Els espeleòlegs col·laborem amb els científics experts en diferents disciplines, com ara la bioespeleologia, que estudia la fauna subterrània. No és estrany, doncs, que a alguns espeleòlegs ens hagin dedicat alguna espècie nova descoberta, com ara és el cas del Goetrechus ubachi, un petit coleòpter trobat en un avenc del Solsonès. L’estudi geològic és també una important disciplina del món subterrani. En aquest camp, vull posar en relleu la feina de Josep Maria Mata Perelló.

Mata és un savi de la geologia.

Per suposat. Vaig tenir la sort de coneixe’l arran d’una informació sobre legislació del subsòl que estava buscant. Aquesta sí que va ser una gran ‘descoberta’, com a persona, mestre i amic. Els seus coneixements de geologia i la forma de transmetre’ls no tenen preu.

El seu idil·li amb el Solsonès s’ha mantingut viu al llarg dels anys.

Hi ha hagut una colla de celebracions de l’aniversari. Per sorpresa, quan va fer 50 anys, la gent de Canalda i Solsona van incorporar els actes de celebració a les seves respectives festes majors. Enguany també s’ha commemorat el 60è aniversari amb un seguit d’activitats al Solsonès.

Vostè dedica moltes i moltes hores als petits primats.

El 1986 vaig tenir el primer tití. Un any després ja col·laborava amb les administracions per acollir i tenir cura dels titís i tamarins procedents de decomisos i abandonaments, que confiscaven o trobaven abandonats. El 2003 vam crear l’associació Darwin per preservar aquests primats, i el 2010 la Fundació Darwin, que tutela un centre de rescat amb capacitat d’acollir fins a vint-i-cinc primats. La meva vocació pels animals ve de família. A Manresa, a casa, ja érem de la Protectora. A més, quan estudiava psicologia, vaig ser alumna d’etologia de Jordi Sabaté Pi, reconegut primatòleg que va dur al Zoo de Barcelona el Floquet de Neu. Amb Sabater vaig mantenir una bona amistat. Va ser membre d’honor de Darwin i ho és a títol pòstum.

Amb les administracions públiques sempre hi ha tingut relació.

És indispensable. Sempre cal avançar perquè hi hagi noves lleis que protegeixin els animals. En els darrers anys s’ha aconseguit que entrin menys titís i tamarins a Darwin.

Quan viatja pel món, què prioritza: visitar coves o veure primats?

Si pot ser, combino les dues coses. A llocs com Borneo, per posar un exemple, això és possible. T’emocionen les espectaculars coves i els seus increïbles orangutans.

Algun moment complicat en la seva trajectòria.

Molt pocs. El 2014 em vaig trencar els lligaments d’un genoll en una exploració, del qual em vaig recuperar aviat. Pel que fa als primats, només recordo que una vegada, en una illa de les Filipines, ens vam haver de defensar amb pals d’un grup que no tenia bones intencions.