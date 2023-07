L’avinguda dels Països Catalans absorbeix un volum de trànsit d’uns 9.000 vehicles cada dia de mitjana en els dos sentits, entre el polígon dels Trullols i la rotonda Prat de la Riba, ja a la carretera de Vic. També ha provocat que baixi la circulació al carrer de Sant Cristòfol i a la carretera del Pont de Vilomara, un efecte col·lateral que també es buscava.

L’avinguda es va obrir al trànsit el juliol del 2022, després de dos anys d’obres. Va entrar en funcionament en dues fases. La primera, entre Prat de la Riba i Viladordis, obra que va pagar en gran part la Generalitat. La segona, uns dies més tard, entre Viladordis i els Trullols, en aquest cas a càrrec de l’Ajuntament de Manresa. La primera previsió era que assumís 5.600 vehicles al dia. Es van quedar curts. No hi ha data, però hauria d’acabar sent una avinguda de dos carrils per banda.

La carretera fa de ronda interna de la ciutat amb connexió directa amb la C-55 i l’autopista C-16. Lliga dos extrems de la ciutat: els Trullols amb el sector de les Bases. Entre finals del 2022 i principis del 2023 l’Ajuntament va fer aforaments per controlar el nombre de vehicles i assegura que s’hauran de continuar fent per poder afinar més les dades. Ara ha fet públiques les xifres, que donen aquesta mitjana de 9.000 vehicles cada dia. A partir d’aquí hi ha variacions en funció dels diferents itineraris que poden prendre els conductors.

El tram amb més trànsit

Segons aquests estudis, el tram que va entre els Trullols i la rotonda que hi ha a la carretera de Viladordis assumeix el volum de trànsit més important de l’avinguda, amb 5.890 vehicles cada dia. En sentit contrari, de Viladordis al polígon, hi passen 4.200 vehicles.

Al tram següent de l’avinguda, el que va de la rotonda de Viladordis amb la del carrer de Fra Jacint Coma i Galí, ja a la Font dels Capellans, hi ha 4.200 vehicles cada dia en sentit descendent i prop de 4.300 en sentit pujada. En els aforaments també s’han controlat els que circulen per l’avinguda en sentit baixada i s’incorporen a Prat de la Riba. Són uns 4.400, mentre que des de la rotonda de Prat de la Riba s’incorporen cap als Països Catalans més de 5.200 vehicles cada dia.

L’avinguda dels Països Catalans fa l’esmentada funció de ronda interna, i s’ha convertit en una via alternativa on fins ara no n’hi havia. És el cas del carrer de Sant Cristòfol o algun tram de la carretera del Pont de Vilomara. Fins ara eren els únics carrers que hi havia per sortir del polígon dels Trullols en direcció al centre de la ciutat o bé per anar a l’altre extrem de la ciutat com les Bases.

Carrers més pacificats

Segons els aforaments de l’Ajuntament, al de Sant Cristòfol, abans d’arribar al carrer de Sant Joan d’en Coll, hi ha hagut una disminució del 24 % del trànsit respecte al 2018, i del 18 % si s’agafen les dades del 2021. Dels 10.415 vehicles/dia del juny del 2021 i els 11.283 del desembre del 2018 –quan es van dur a terme els controls- s’ha passat a 8.555.

Al tram de la carretera del Pont, entre el carrer de Trieta i l’avinguda de Francesc Macià, la reducció del trànsit ha estat del 31 %. Actualment hi passen poc més de 6.700 vehicles, quan al juny del 2021 eren gairebé 9.900.

L’Ajuntament considera que el nou vial ha tingut un efecte homogeneïtzador a la zona, tal com es pretenia, amb un moderat descens de trànsit al carrer de Sant Cristòfol i a la carretera del Pont de Vilomara. Era una de les principals reivindicacions, per exemple, de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, que considera que la circulació pel Sant Cristòfol és exagerada. Per pacificar aquests carrers interiors, l’Ajuntament va anunciar temps enrere que es prendran mesures com l’ampliació de voreres i l’establiment de sentits únics als dos vials. El carrer de Sant Cristòfol és de sentit únic de baixada des de Viladordis fins a la carretera de Vic, i de dos sentits des de Viladordis fins a la carretera del Pont. Al Sant Cristòfol, davant el mercat de la Sagrada Família, ja es van ampliar voreres i es va eliminar un carril.

L’estudi també conclou que hi ha vehicles que feien itineraris per la ronda exterior que han optat per utilitzar l’avinguda perquè el recorregut es fa en menys temps.