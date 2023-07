La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, visitarà aquest dimecres, 5 de juliol, les piscines municipals de Manresa per presentar els materials gràfics que lluiran les piscines municipals aquest estiu per fer conèixer els seus drets a les persones usuàries sota el lema “La meva piscina no discrimina”.

Els cartells han estat elaborats pel conegut dissenyador Javiroyo i s’enviaran a totes les piscines municipals catalanes per recordar que són un espai públic per a tothom, un refugi climàtic del qual pot fer ús tota la ciutadania. El departament d’Igualtat i Feminismes farà un nou enviament de la circular als nous ajuntaments constituïts recordant que les ordenances municipals no poden contradir la Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i no Discriminació i que, per tant, no es pot prohibir el topless, l’alletament, ni generar situacions de discriminació com prohibir l’accés amb vestits de bany que tapin més parts del cos o impedir l’entrada a cap col·lectiu pel seu origen o ètnia, com grups de joves racialitzats o famílies gitanes.