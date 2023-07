La CGT denuncia que a Manresa hi ha escombraries a terra perquè no hi ha contenidors

La secció sindical de la CGT a l'empresa que té la concessió de la neteja de Manresa, FCC Medi Ambient, denuncia que als carrers Hospital i Remei de Dalt hi ha veïns que deixen bosses d'escombraries tirades a terra perquè no hi ha contenidors durant la realització de les obres que es duen a terme.

Afirmen que aquest fet "provoca un greu perill per a la salut pública. Les bosses trencades embruten el terra hi ha restes de líquids, rates i vidres".

La secció sindical afirma que "hem demanat a l'empresa que posi un contenidor a l'entrada i sortida d'aquests carrers, però ens han dit que l'Ajuntament no vol, fet que ens sorprèn molt, se suposa que l'Ajuntament ha de vetllar per la salut dels nostres carrers, però sembla que els hi molesta més l'estètica d'un contenidor que no pas veure bosses d'escombraries per terra".

Afegeixen que "per la nostra part, nosaltres hem demanat a l'empresa, que per seguretat per a les nostres companyes que han d'agafar les escombraries del terra amb les seves mans si us plau posin aquests contenidors, però l'empresa ha fet cas omís a la nostra petició".

Denúncia contra l'empresa

Davant d'aquesta actitud tant de l'empresa com de l'Ajuntament, "registrarem denúncia a inspecció de treball, i li recordem a l'Ajuntament de Manresa que té responsabilitat subsidiària en temes de salut laboral de les empreses que té contractades".