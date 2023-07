La colla castellera Tirallongues de Manresa han actuat aquest diumenge a Figueres juntament amb els castellers de Figueres, Xerrics d’Olot i Esperxats de l’Estany amb motiu de les Festes de Sant Pere, patró de Figueres.

Els manresans van iniciar la seva participació amb un pilar de 4 d’entrada; a primera ronda de castells, van descarregar un 3d7, a segona un 3d6 aixecat per sota, i un 3d6 amb agulla a tercera ronda. A la ronda de pilars van carregar un pilar de 5 del qual en va cedir l’estructura i va fer ‘llenya’ a l’hora de la descarregada. Es van acomiadar amb un pilar de 4 de sortida.

La colla local dels Castellers de Figueres van mostrar 3 pilars de 4 d’entada, un 3d7, 4d7 amb agulla amb intent desmuntat, un 4d7, un pilar de 5, i van finalitzar la seva diada amb un pilar de 4.

La colla castellera de Banyoles, els Esperxats de l’Estany, van descarregar dos pilars de 4 d’inici, un 5d6, un 3d7, 4d6 amb agulla, un pilar de 5 i un pilar de 4 de comiat.

Els Xerrics d’Olot van dortir amb un pilar de 4, un 2d6, un 3d6 amb agulla, un 3d6, i un pilar de 4 final.

Una construcció complexa i singlar

Els Tirallongues van tornar a mostrar un castell aixecat per sota, en aquest cas, el 3d6, una estructura que pujava molt sòlida bloc a bloc empesa per la pinya. Un castell que sempre mostra expectació per la seva complexitat i singularitat. La colla està assajant aquesta estructura des de principis de temporada i han mostrat tenir-la molt per la mà. Els mesos vinents no descarta pujar un pis més. Igualment, pel que fa al 3d6 amb l’agulla, també prepara per pujar-lo un pis més d’aquí a unes dues setmanes.

A més a més, els de la camisa ratllada ja preparen també la seva propera diada, que tindrà lloc el dia 16 de juliol a Llavaneres amb motiu de la festa major d’aquesta localitat.