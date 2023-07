Un estudi situa la pressió fiscal ‘política’ a Manresa entre les més altes de l’Estat

Si la pressió fiscal efectiva fa referència al volum de diners que es tributen, la pressió fiscal normativa fa referència a la càrrega que s’aplica per decisió política i, segons un estudi, la de l’Ajuntament de Manresa és la dotzena més elevada del conjunt de l’Estat espanyol.

Segons l’estudi de l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) és un 30% superior a la mitjana.

La part més important correspon a l’IBI urbà, la novena més elevada en el període 2019-2022 del conjunt de municipis de més de 50.000 habitants de tot l’Estat Espanyol.

Els ajuntaments fixen el tipus de gravamen a aplicar cada any sobre la base liquidable que es deriva del valor cadastral de l’any. Els tipus els aproven els ajuntament per Ple municipal i poden arribar a un màxim d’1’1%.

A la darrera revisió d’ordenances fiscals de l’Ajuntament de Manresa es va aprovar passar d’un tipus impositiu de 0,933% al 0,956%. En anys anteriors, el 2019 va ser del 0,895 i el 2020 del 0,91%, per exemple.

Competitivitat fiscal

Segons l’estudi de l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) «La competitivitat fiscal de les entitats locals i de les comunitats autònomes», el 2022 van ser nou els municipis amb menor tipus de gravamen urbà establert per als seus ciutadans, un 0,40%, i, per tant, que millor competitivitat fiscal local presenten en matèria d’IBI urbà. En aquest sentit, tots aquests municipis presenten una competitivitat fiscal que millora en un 35,7% la mitjana estatal.

Al pol oposat hi ha Reus i Girona, que amb tipus per sobre de l’1 van ser els municipis que van exercir una pressió fiscal normativa més gran d’IBI urbà l’any 2022 sobre els seus ciutadans.

En aquest sentit, aquests municipis gairebé van doblar el tipus mitjà nacional, que va ser del 0,62% per a aquest any. Reus presentava una pressió fiscal normativa a l’IBI urbà un 71,7% superior a la mitjana estatal, mentre que, per la seva banda, Girona presentava una pressió fiscal normativa en matèria d’aquest impost superior a la mitjana estatal en un 61,5%.

En el cas de Manresa, que ocupa la novena posició del rànquing, era del 49,9% superior a la mitjana.

La relació quedava amb Reus en primera posició, Girona segona, Alcoi tercera, Sanlúcar de Barrameda quarta, Gandia cinquena, Elda sisena, Lleida setena, Tarragona vuitena i Manresa novena.

Pel que fa a la variació del tipus d’IBI entre el 2019 i el 2022, el municipi que va efectuar major reducció del tipus d’IBI urbà va ser Pozuelo de Alarcón, un 15%, seguit de Palma, un 12,7% i de Barcelona, un 12%.

Al pol oposat, Vila-real, Mataró i Mollet del Vallès, van presentar les pujades més grans, totes elles superant el 10%, àmpliament per sobre de la mitjana estatal. En el cas de Manresa, l’estudi li atribueix un increment del 4,2%.

Impost d'Activitats Econòmiques

Un altre dels impostos analitzats per l’estudi de l’IEE és l’Impost d’Activitats Econòmiques. En aquest cas atribueix a Manresa la vuitena major pujada en el coeficient de situació màxim entre 2019 i 2022, amb un 4%.

Pel que fa a les competències normatives, els municipis poden establir bonificacions i modificar les quotes mínimes locals de la tarifa de l’Impost d’Activitats Econòmiques mitjançant l’aplicació d’un coeficient de situació. Així, els ajuntaments poden establir una escala de coeficients que ponderi la situació física del local dins de cada terme municipal, atenent la categoria del carrer on radiqui. Aquest coeficient no pot ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. A més, el nombre de categories de carrers que defineixi cada municipi no podrà ser inferior a dos ni superior a nou, segons el que estableix l’article 87 de la LRHL.

Per tal de simplificar l’anàlisi s’ha pres com a referència per a l’Impost d’Activitats Econòmiques, el coeficient de situació màxim. Jaén, Àvila, Boadilla del Monte i Talavera de la Reina van ser els municipis que menor coeficient de situació màxim van imposar als ciutadans, al voltant de l’1, fet que suposa, aproximadament, un gravamen tres vegades inferior a la mitjana nacional, situada al tipus del 2,8%. En conseqüència, Jaén presenta una competitivitat fiscal, en matèria de l’IAE, un 68% millor que la mitjana nacional, mentre que els altres tres municipis són un 64,5% més competitius fiscalment en matèria de aquest impost que la mitjana nacional.

Pel que fa a l’Impost sobre Instal·lacions Construccions i Obres (ICIO) Manresa es troba entre les 80 ciutats espanyoles que van decidir aplicar el tipus de gravamen màxim que permet la llei. Per això, tots aquests municipis presenten una pressió fiscal normativa superior a la mitjana estatal al voltant del 10%.