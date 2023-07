Malestar d’usuaris del bus a Barcelona per unes millores que no arriben

Després de les reiterades queixes dels usuaris, el 15 de maig passat, el bus que fa el trajecte entre Manresa i Barcelona, que depèn de la Generalitat i que opera Monbus, va guanyar quatre expedicions directes més d’anada i quatre més de tornada. A la reunió mantinguda pels usuaris amb representants del Departament de Territori també els van anunciar altres millores que no s’han materialitzat. Tot i que, en aquest cas, a diferència de les noves expedicions, no els van donar cap data, passatgers del servei es demanen fins quan s’hauran d’esperar.

Expliquen que, en concret, els van dir que l’empresa habilitaria un telèfon de contacte exclusiu de 5 a 23 h d’incidències i atenció al client per a les línies de Manresa i d’Olesa de Montserrat; que s’oferirà informació dinàmica dels horaris en vuit parades (amb un pal dinàmic d’informació o un plafó específic), i informació en temps real a partir de l’aplicació myBus que els ha de permetre saber quinze minuts abans de l’inici del viatge en quina situació es troba.

Els afectats, que s’apleguen des del 2014 en un grup de WhastApp que ha anat augmentant amb els anys, on actualment ja hi ha més de 200 persones, comenten que, «si bé els nous horaris sí que van aplicar-se en les dates anunciades, han passat dos mesos de la reunió [que es va fer el 20 d’abril] i ni s’ha habilitat cap telèfon de contacte ni funciona l’aplicació ni tampoc no hi ha informació dinàmica a les parades».

En concret, pel que fa a les millores, es van afegir sis noves expedicions els dies laborables (de dilluns a divendres, excepte al mes d’agost) en sentit Barcelona i cinc més en sentit Manresa, quatre de les quals (tant d’anada com de tornada) directes. A més a més, es van incorporar vehicles amb més capacitat, de tenir 50 places van passar a tenir-ne 67.

Manca d’informació

A banda del fet que algunes expedicions quedaven plenes de seguida, la qual cosa va fer necessari augmentar-ne el número per evitar que alguns dels passatgers haguessin d’anar drets o que, directament, no poguessin agafar el bus, les persones que fan de manera regular el trajecte Manresa-Barcelona i viceversa, també demanaven disposar de més informació per estalviar-se esperes innecessàries a la parada si el bus ja va ple o si va amb retard.