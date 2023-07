La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha assegurat avui a les Piscines Municipals de Manresa que el dret de fer topless ha d'arribar, també, a les piscines de les comunitats de veïns, a part de a les municipals. Ho ha fet en la presentació dels cartells de la campanya "La meva piscina no discrimina", en la qual es recorda als Ajuntaments que la discriminació per qualsevol motiu està prohibida a les piscines municipals, tal com va aprovar el Parlament el 2020.

Ha declarat que des de la conselleria s'està treballant amb col·legis d'administradors de finques per tal que les dones puguin ensenyar els pits, també, a les piscines privades d'ús públic, com serien, per exemple, les de les comunitats de veïns. "Les lleis d'Igualtat no són recomanacions, són lleis com les altres i tothom té l'obligació de complir-les", ha recordat Verge. Ha matisat, però, que "necessiten comunicacions específiques com aquesta cartelleria perquè siguin més efectives".

La consellera d'Igualtat i Feminismes ha manifestat que els requisits per entrar a una piscina són només dos: "tenir ganes de refrescar-se i dur un vestit de bany adequat". A partir d'aquí, ha explicat que les dones poden decidir lliurement si el seu banyador tapa el tors o no. També ha remarcat molt la idea que les dones poden alletar els seus nadons en aquests refugis climàtics, "si així ho desitgen".

La campanya es duu a terme en aquests moments perquè "s'han constituït nous Ajuntaments i tothom ha de tenir molt clara quina és la normativa que s'ha de complir". En aquest sentit, s'ha mostrat "preocupada" per "l'auge de l'extrema dreta", que, segons ella, "es materialitza en pactes on els drets són la moneda de canvi". Ha assegurat que Catalunya serà sempre "un refugi de drets i llibertats de totes les persones".

Els cartells

Els cartells els ha dissenyat Javi Royos, que també ha assistit a la presentació, juntament amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez, i la delegada del govern, Montserrat Barniol. Royos ha comentat que ha estat "tot un plaer" formar part de la campanya. El seu objectiu ha estat "fer unes il·lustracions molt senzilles", de manera que "tothom pugui entendre el missatge que tots podem anar a la piscina i no tenir vergonya dels nostres cossos".

Presentem els cartells en què es recorda que cap discriminació té cabuda a les piscines municipals



Hi caben tots els tipus de vestit de bany i tots els cossos (fora pressió estètica!) i hi pots alletar el teu nadó. En canvi, no hi cap el masclisme, l’LGBTI-fòbia o el racisme👇 https://t.co/ECQb6rnhDB — Tània Verge Mestre (@taniaverge) 5 de julio de 2023

El cartell principal és una il·lustració d'una piscina on hi ha persones de tota mena banyant-se. A més, hi ha quatre cartells secundaris: un en contra de la discriminació per motius d'origen o color de la pell; un per visibilitzar els cossos amb formes diferents; un en contra de les actituds masclistes i, el darrer, en contra de la discriminació per raons de gènere o d'orientació sexual.