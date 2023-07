L'Ajuntament diu que la nova residència de Manresa ha quedat "obsoleta" abans d'obrir

La residència geriàtrica de 195 places acabada fa un any i buida des de llavors, al sector Concòrdia, "amoïna" l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem de l'Ajuntament de Manresa, segons ha declarat a Regió7, que va avançar la notícia el 25 de maig. Segons la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, la situació és complicada, perquè l'equipament hauria quedat "obsolet" ja abans d'obrir portes.

Orpea es va fer amb el control de l’operació del sector Concòrdia de Manresa, que era en mans de Sanitas, el 2021. Però la pandèmia i l’efecte que ha tingut a nivell global sobre les residències geriàtriques van abocar Orpea a la fallida i va haver d'arribar a un acord amb la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), entitat financera pública propietat del govern francès, per tal d’assumir deutes del grup geriàtric, també francès, i esdevenir el seu accionista majoritari.

Una operació privada

El govern municipal ha volgut subratllar que es tracta d’una operació privada. I que si els amos de l'equipament el volguessin obrir seria com a residència privada i, després, si els interessés haurien d'intentar concertar places públiques amb la Generalitat, que és qui en té la competència.

En aquests moments, tenint en compte la fallida de l’operador, "l’Ajuntament està al cas de l’assumpte i està seguint el tema perquè amoïna tenir un equipament que, per molt que sigui privat, està fet i està buit. Per això s’està treballant perquè l’equipament pugui tenir un ús".

Mariona Homs, regidora de Drets Socials, ha advertit que es tracta d'un equipament "que està obsolet", perquè va ser projectat abans de l'epidèmia de covid-19 "molt més gran del que, després de la pandèmia, hem vist que necessiten els serveis".

Segons l'exdirectora general de Serveis Socials de la Generalitat, "el model de residència que nosaltres tenim al cap en cap cas es aquest. És un tema privat que, en qualsevol cas, cal demanar als promotors per què no l'han engegat". Considera que aquesta situació confirma el posicionament de l'Ajuntament quan manifesta que "fer una residència amb places privades és un risc fins que no les concerti" la Generalitat. Per això diem que la residència del Xup no la podem construir fins que tinguem les places concertades. Fer-ho seria una temeritat."

"Un preu desorbitat"

Homs va afegir que, segons les gestions realitzades per l'Ajuntament, Orpea ven l'equipament per "un preu desorbitat".

Això resta possibilitats a l'actuació de l'Ajuntament que, en tot cas, si l'acaben obrint el que farà serà vetllar perquè estigui en condicions i ofereixi un bon servei.

Resumeix la situació dient que es tracta d'un projecte privat que es va executar sense posar-se en contacte amb l'Ajuntament i que s'ha trobat que després de la pandèmia, un cop materialitzat, les coses han canviat i no encaixa amb el context de l'estratègia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de desinstitucionalització, la tendència a la implantació d'unitats de convivència, d'equipaments més petits, amb una atenció diferent i, per tant, "aquest tipus de macroresidències ja no té massa sentit". Per això es va decretar que les noves residències tinguessin un nombre de places màxim de 120.

Mixtures

Això fa que a l'hora d'obrir l'equipament es pugui dedicar en part a places geriàtriques i una altra part a habitatges amb serveis per a discapacitats o residència universitària, perquè la Generalitat el pugui donar d'alta com a servei.

A més considera que seria molt complicat que fos un hotel perquè té "habitacions petites i lavabos molt grans i adaptats".

Unitats de convivència

Les unitats de convivència estructuren un servei assistencial similar a un pis gran en el qual poden conviure una quinzena de persones amb una cuina pròpia, sempre amb els mateixos cuidadors i orientada a potenciar l'autonomia perquè els residents fan activitats bàsiques de la seva vida diària. Un model d'atenció centrat en la persona i no "en una macroresidència en la qual la gent està a la seva habitació i després baixa i els aparquen en un gran menjador".