El govern diu que desapareix el nom de la regidoria de barris de Manresa, però se'ls atendrà millor

Després que la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa critiqués ERC, PSC i Impulsem per «carregar-se» la regidoria de Barris, l'equip de govern ha respost a l'ens veïnal que malgrat l'eliminació del nom el que s'ha fet amb el nou organigrama és fer possible una resposta "més eficient i ràpida" a les demandes que es facin a l'Ajuntament.

La portaveu del govern, Mariona Homs, va explicar en el darrer ple municipal que els temes relacionats amb els barris dependran de dues regidories, segons la temàtica, per tal de poder augmentar l’eficiència i la interlocució amb els barris i les associacions de veïns i veïnes. Així, les demandes de millora de l’espai públic i dels equipaments dependran directament de la regidoria de Via Pública, que també farà el seguiment dels pressupostos de districte referents a aquests temes. A banda, la relació social amb els barris i les associacions de veïns i veïnes es portarà des de la regidoria d’Acció Comunitària, que també passarà a gestionar els centres cívics i tindrà competències en civisme.

Segons la portaveu, "per a nosaltres barris és tot". Homs va dir que, fins ara, la regidoria de Barris feia bàsicament d'intermediària i "es passava el dia fent whatsapp d'un cantó cap a l'altre" sense "massa eines per poder fer front a les demandes que rebia contínuament. Per tant, ara el que fem és donar-li eines des de Via Pública per poder interlocutar amb els equips de persones que podran fer els canvis".

Millora de l'espai públic

Homs va explicar que la regidoria de Via Pública i Ciutat Intel·ligent inclourà tota la relació amb les demandes dels barris pel que fa a arranjaments i millora de l'espai públic, i que serà la responsable del seguiment dels pressupostos de districte que faran referència a la millora de la via pública i dels equipaments.

"Aquesta és una de les diferències que volem marcar durant l'actual mandat. És molt important que qui vagi als barris conegui de primera mà les demandes i sigui també qui pot encarregar els projectes que s'han de dur a terme. Fins ara la regidoria de Barris depenia de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones i el pressupost de districte es portava des de la regidoria de Participació, però en canvi una gran part de les demandes eren de la regidoria de Via Pública. Ara tindrem una interlocució més eficient i ràpida amb els barris i amb les associacions de veïns pel que fa a les demandes concretes en aquest àmbit", va assegurar.

Una altra de les novetats que es va explicar és el foment de la llengua catalana. Per una banda, la regidoria de Cultura —que ara es diu de Cultura i Llengua— tindrà també l’encàrrec de promoure la llengua i la cultura catalana. De l’altra, la regidoria de Recursos Humans i Govern Obert inclourà també competències en matèria de llengua catalana dins l’administració pública.

També canvia la regidoria de Centre Històric, que s’integra amb Habitatge i Llicències i passa a dependre de l’àrea de Territori perquè l’urbanisme agafi més pes com a eina de transformació del Centre Històric i per generar i rehabilitar habitatge de tota classe: social, assequible i lliure. Pel que fa a les polítiques de dinamització comercial i cultural o de foment del civisme que es duien a terme des del Centre Històric, quedaran incloses dins les regidories pròpies, que és on hi ha el personal tècnic especialitzat.