L’equip de Junts ha donat el tret de sortida a l’inici de la campanya electoral a Manresa aquest dijous a la nit amb la penjada de cartells sota el lema “Ja n’hi ha prou”.

La manresana Clàudia Cots, número 7 a la llista de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, ha destacat la importància d’anar a votar el pròxim 23J per aconseguir representació catalana al Congrés dels Diputats: “És molt important que els catalans es mobilitzin el 23J, ja que només Catalunya defensa Catalunya”.

“Afronto aquesta campanya amb optimisme i il·lusió”, ha assegurat. Cots també ha expressat que “és un orgull poder anar tan endavant a les llistes per poder tenir l’oportunitat de representar en aquesta candidatura la ciutat, la comarca i el país”.

Acte d’inici de campanya a les eleccions del 23J de Junts per Catalunya

En paral·lel, aquest dijous Junts per Catalunya ha celebrat l’acte d’inici de campanya a Barcelona, amb Míriam Nogueras, candidata de Junts al Congrés. A l’acte hi ha participat en primeres files Clàudia Cots, número 7 a la llista de Junts, i l’ex egidora d’Infància, Joventut i Persones Grans a l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega, que forma part de les llistes al número 23.