El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reviscut des de Manresa la taula de diàleg, posant de manifest la importància de “ser decisius” en les pròximes eleccions generals del pròxim 23-J per obligar a la Moncloa a “seure i negociar el conflicte polític amb Catalunya”. Durant l’acte central de campanya d’Esquerra Republicana que s’ha celebrat aquest migdia a la capital bagenca, Aragonès ha alertat sobre la possibilitat que els socialistes acabin facilitant un govern dels populars, “tal com ja van fer el 2016 amb la seva abstenció per fer possible la investidura de Mariano Rajoy”, per tal d'explicar que el seu partit pot tenir la clau per evitar que la dreta assumeixi el poder.

El míting que s’ha celebrat aquest dissabte a Manresa ha aplegat un centenar llarg de persones a la plaça de Fius i Palà, on el públic de seguida ha ocupat les cadires que s’han habilitat per l’acte i alguns han hagut de seguir les intervencions a peu dret. Els assistents han escoltat els parlaments del president Aragonès, així com de l’actual consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, que serà la número 2 d’ERC al Congrés espanyol per a les eleccions generals. A banda, també s’ha comptat amb la presència del fins ara president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, que revalidarà el càrrec gràcies a la reedició del pacte entre ERC i Junts, així com d’alcaldes republicans del conjunt de la comarca.

Durant el seu parlament, el president Aragonès, que ha celebrat el fet de celebrar l’acte central de campanya a Manresa, “la punta de llança del projecte republicà”, ha assenyalat que en les pròximes eleccions generals es posa en joc “la defensa dels drets i les llibertats, que és el mateix que la defensa de Catalunya". En aquest sentit, ha recalcat la importància de ser “prou forts” per tal d’evitar que el socialistes acabin donant el poder als populars, en el cas que s’imposin com a força més votada en les eleccions, tal com indiquen les enquestes. “L’endemà de les eleccions hi haurà les trucades de sempre i, per tal que el telèfon del PSOE comuniqui, hem de ser decisius a l’hora de formar govern”, ha destacat.

En la mateixa línia, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha considerat que “estem davant d’una cruïlla històrica i, per desgràcia, la història s’entossudeix i sovint tendeix a repetir-se”. Davant la nova cita electoral, ha subratllat que “ens ho juguem tot, tenint en compte l’auge de l’extrema dreta i l’adopció de moltes polítiques més pròpies de la dreta per partits que tradicionalment s’han definit d’esquerres”. Més enllà de la qüestió electoral, també ha recordat l’actual situació de sequera que “afecta principalment als pagesos d’aquest país” i ha aprofitat per demanar més recursos a l’administració estatal per modernitzar les estructures de reg, així com una gestió directa de les conques internes catalanes. “Volem assumir totes les responsabilitats per donar una resposta més eficaç als nostres productors”, ha afegit.

Hernández reivindica la unitat independentista

El fins ara president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, que revalidarà el càrrec en aquest nou mandat, ha defensat durant l’acte de campanya la necessitat de “tornar a construir la unitat independentista”, partint de l’exemple de l’acord entre ERC i Junts que es va firmar aquest divendres al migdia i que permetrà formar govern al Consell Comarcal del Bages. Hernández ha lamentat que “estem davant de temps convulsos, en què la dreta i l’extrema dreta posen en perill la nostra identitat, la cultura i els drets socials que hem anat consolidant”. Per això, ha animat el públic a no quedar-se a casa i a sortir a votar “per defensar Catalunya”.

L’acte també ha comptat amb les intervencions del candidat al Senat per Barcelona, Joan Queralt, i la número 6 a la llista al Congrés per Barcelona, Maria Dantas. Els dos republicans han protagonitzat un diàleg en què han reflexionat sobre la importància de defensar la llengua i els drets i les llibertats dels ciutadans en la pròxima convocatòria electoral.