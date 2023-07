Junts critica que el nou govern de Manresa faci desaparèixer la regidoria d'Universitats

L'exregidor d'Universitats, Josep Gili, de Junts, actualment a l'oposició, ha criticat que el nou equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem Manresa hagi fet desaparèixer la regidoria d'aquest àmbit.

Josep Gili s'ha mostrat "sorprès" pel fet que "es suprimeixi explícitament la regidoria amb el nom d’Universitats".

Gili afirma que "Manresa és ciutat universitària en majúscules i requereix una regidoria específica (en el seu defecte un comissionat)". Per això considera que "és difícil d’entendre que no s’hagi mantingut com a tal, la qual cosa és, en si, una pèrdua, una mala noticia, un mal senyal, per les aspiracions capitals de la ciutat".

Recorda que en les societats modernes, on la gestió del coneixement és un factor clau del benestar social, la universitat no assumeix solament les funcions de formació superior i de recerca, sinó que també aspira a ser un instrument de dinamització econòmica. Així, les institucions universitàries no solament han de formar i crear, sinó que també han d’esdevenir un factor de desenvolupament dels seus territoris. "La universitat és doncs un instrument estratègic essencial de dinamització també social i l’Ajuntament ho ha de liderar", diu.

Fa memòria que el ple municipal del 21 de juliol de l'any passat va aprovar una Carta de serveis d’Universitats, "una aposta forta pel món universitari i la recerca com a vies de desenvolupament estratègic i territorial. Moltes han estat les iniciatives que s'han posat en marxa a la nostra ciutat per tal de consolidar aquest model".

Projectes estratègics iniciats

L'exregidor d'Universitats afirma que el servei té encomanades les funcions de dinamització i suport al projecte universitari de ciutat, que implica entre d’altres: Relacions amb les institucions universitàries de la ciutat; relacions amb les institucions de la ciutat que fan recerca; apropar el campus a la ciutadania; reforçar el sentiment de comunitat i pertinença al campus i a la ciutat per part de la comunitat universitària; promocionar Manresa com a ciutat universitària, a través de la marca "Manresa Campus Universitari" i visibilitzar la innovació, el desenvolupament i la recerca que es fa a Manresa, entre d'altres.

També subratlla que "molts projectes estratègics estan iniciats, el desplegament l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), la promoció dels graus en estudis de la salut, en particular acollir els cursos de 1r i 2n de Medicina a la unitat docent de Manresa, el desplegament d’un nou campus a la Fàbrica Nova, entre altres".

Ciutat de llarga tradició universitària

Gili vol deixar constància que Manresa té una llarga tradició universitària iniciada fa més de 80 anys amb l’Escola de Capatassos Facultatius de Mines que seria la llavor de l’actual UPC Manresa i per altra banda, fa més de 30 anys que la Fundació Universitària del Bages (FUB) va iniciar la seva activitat acadèmica amb l’Escola Universitària d’Infermeria.

També, que Manresa és una de les cinc ciutats catalanes que compta amb més d’un centre universitari. Un centre propi, la FUB, on l’Ajuntament presideix el Patronat i el Consell Executiu. "Estem parlant d’uns nivells que poques ciutats tenen. I això és transcendent perquè genera grans impactes: territorials, urbanístics, socials i econòmics".

Assegura que el progressiu creixement de la taxa interanual de publicacions científiques i del total de persones investigadores, mostra que Manresa és un sistema científic en expansió. Personal investigador de les dues universitats, del centre tecnològic i dels centres hospitalaris de la ciutat participen en un total de 70 grups de recerca.

També es creix any rere any de manera sostinguda en alumnat universitari, en l’ultima dècada aquest creixement ha estat d’un 64,75%, evidenciant que els avenços es fan de manera segura i buscant l’excel·lència.

"El llenguatge mai és innocent"

Explica que sovint comenta als seus alumnes de la Universitat la necessitat de ser precisos en les definicions, en la utilització de les paraules escaients en cada cas perquè "el llenguatge mai és innocent. Quan triem una paraula, un títol, ho fem justament perquè creiem que ens convenen per transmetre el més exactament possible allò que volem explicar. El nom fa la cosa, sense cap mena de dubte. Perquè darrere de cada mot que pronunciem hi ha idees, conceptes particulars i han de donar una pista clara del que són".

Per això reitera que "el llenguatge no és innocent i que el nom la fa sempre, la cosa. Oimés quan el nom desapareix".