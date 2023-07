El periple del Guillem Catà: trenta anys de trasllats i polèmiques

Roda el món i torna al Born. En aquest cas, a la zona de la barriada Cots. L’institut Guillem Catà quedarà segregat el curs vinent en dos i, mentre una part seguirà a l’actual edifici, a tocar de la Font dels Capellans, l’altra es traslladarà a l’Escola Oficial d’Idiomes, amb qui compartirà instal·lacions, les mateixes que ja havia ocupat ara fa vint anys. Una mudança més en un periple que s’allarga gairebé tres dècades i que ha estat marcat per les queixes.

L’actual Guillem Catà és fruit d’una polèmica fusió, el curs 1996-97, de dos altres instituts manresans. La capital del Bages tenia a la dècada dels 90 cinc centres d’ensenyament secundari i el departament d’Educació, al·legant la baixada de la natalitat i defensant que ja s’estaven construint altres instituts a altres municipis de la comarca, va decidir rebaixar la xifra a quatre. Els damnificats van ser l’IES Bages, que havia nascut a principi de la dècada com una extensió del Lluís de Peguera i que s’ubicava a l’edifici més nou de l’antiga escola Rial, a tocar de les Pistes Zona Manresa, i el Fius i Palà, que ocupava aleshores l’edifici de l’Escola d’Arts i Oficis, a la carretera de Vic.

La decisió no va agradar, sobretot, a la comunicat educativa de l’IES Bages, que va sortir al carrer per mostrar el seu malestar. El 8 de març del 1996, per exemple, 250 persones van tallar la ronda de Manresa. L’Associació de Pares d’Alumnes (APA), defensava en declaracions a aquest diari, que en només quatre anys de vida, el professorat havia establert «una línia pedagògica pròpia i consolidada» i es considerava una contradicció que l’institut que havia nascut a la ciutat com a prova pilot de la Reforma -en aquells anys es començava a impartir 3r i 4t d’ESO en lloc de BUP i COU- fos el condemnat a desaparèixer. Tanmateix, no hi va haver marxa enrere. El curs 1996-97 va començar a caminar el Guillem Catà, amb els alumnes d’ESO a l’edifici de la barriada Cots i els de Batxillerat a la carretera de Vic.

Dos cursos després, el 1998-99, bona part de l’activitat educativa del nou institut es va concentrar a la barriada Cots. No per gaire temps, però. I és que l’any 2000 va entrar en escena un nou actor. Es va crear l’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa i aquesta es va situar al mateix edifici del Guillem Catà. La situació va obligar a tornar a repartir provisionalment alumnes per diferents edificis i no es va començar a desencallar fins al 2002, quan hi va haver un nou ball de cadires.

Trasllat a l'edifici del Francesc Barjau

Per al curs 2002-03, Ensenyament va tornar a reordenar el mapa educatiu de la ciutat i les peces de dòmino van anar caient: els alumnes de l’escola Francesc Barjau es van enviar a l’Anselm Cabanes, que un cop remodelat, va donar origen de l’escola La Font. I a l’edifici del Francesc Barjau s’hi va reubicar el Guillem Catà.

No va ser un trasllat plàcid ni en els temps previstos. Les obres d'adequació del que havia estat una escola no van estar llestes perquè el gener del 2003 comencés una primera fase del traspàs d’alumnes i la Generalitat va decidir deixar-lo tot per al curs següent. És més, per completar la reubicació de tots els estudis del Guillem Catà va caldre esperar fins al curs 2005-06, ja que Fusteria necessitava una aula prefabricada nova que tampoc va arribar a temps.

L’augment de nous mòduls formatius ha provocat darrerament que l’institut hagi hagut de recórrer a altres espais, per exemple, del Museu de l’Aigua i el Tèxtil, del Centre cívic Joan Amades i de la Casa de la Pau i la Solidaritat Flors Sirera.

El retorn als orígens

Ara, s’ha sabut que, finalment, s’ha optat per la segregació dels estudis. L’Escola Oficial d’Idiomes tornarà a tenir alumnes del Catà com a companys d’edifici. Davant d’aquest moviment, en un comunicat, el claustre, el personal d'administració i serveis i el Consell Escolar, es mostren «tristos i dolguts» i creuen que «la decisió d’Ensenyament perjudica els estudis i l’alumnat dels cicles formatius de les famílies de Sanitat i de Serveis a la comunitat, i indirectament a l’ESO i Batxillerat amb qui es fan intervencions compartides que ara es veuran afectades». Es pregunten què vol fer Educació al Guillem Catà. "Partir-nos per sempre en dos edificis separats? Retornar més endavant els Cicles Formatius a l’edifici actual? I l’ESO i el Batxillerat? Què en volen fer del Catà, ara que fins i tot ens neguen el nou edifici llargament reclamat? Creiem que tenim tot el dret a conèixer la planificació de futur". De moment, el periple, sembla que continua.