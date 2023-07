Continuem la sèrie iniciada l’estiu passat sobre les escultures als carrers de Manresa, deixant de banda les plaques commemoratives, fonts, creus de terme, edicles i altres modalitats d’objectes de valor històric i artístic, i les escultures o grups escultòrics que hi ha a les esglésies i al cementiri municipal.

Els monuments de la pròpia història són els que tenen més càrrega ideològica i esperit didàctic i, generalment, es feien (i es fan) per fomentar l’autoestima dels ciutadans. Acaben convertint-se en punts de referència dins el nostre paisatge urbà i la memòria històrica de manresans i manresanes.

Iniciem el recorregut al pont de l’estació. La seva construcció va durar tot l’any 1941 i una part del 1942, al final del qual les obres van quedar paralitzades per falta de recursos econòmics.

A les columnes del pont hi ha vuit plafons esculpits amb imatges al·legòriques. Riu avall n’hi ha quatre que representen la indústria, el comerç, l’agricultura i les belles arts. Cada sector és representat pel seu déu grec corresponent. Riu amunt n’hi ha quatre que representen fets de la història local. Els tres de l’etapa inicial són dedicats a sant Ignasi, al misteri de la Llum i a la batalla del Bruc. Tots foren realitzats per l’artista barceloní Joan Pueyo. El plafó que faltava es va completar a partir d’un esbós del dibuixant Joan Vilanova i representa la Seu vista des del Passeig del Riu. En primer terme, s’hi veuen els arcs del primer pont que es va enderrocar i hi ha inscrites les dates d’acabament i reforma del pont (1941- 1965).

Pugem al parc de la Seu fins arribar a l’extrem de llevant, on trobem un monòlit dedicat al Dr. Pere Tarrés, fejocista, metge i sacerdot manresà. Sobre un pedestal s’aixeca un bloc rectangular de granit i, a la part superior, destaca un medalló amb un baix relleu de l’efígie del personatge, obra de Josep M. Nuet. Va ser instal·lat el maig del 1976. Al dors del monòlit hi ha una inscripció amb l’anagrama de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, impulsors d’aquest homenatge.

Seguint la Via de Sant Ignasi arribem fins a la plaça amb el mateix nom. A tocar de la Capella del Rapte, el Gremi de la Construcció de Manresa i comarques, administrador de la Festa de la Llum d’aquest 2023, hi va erigir un monòlit que serveix de recordatori que fa 700 anys es va constituir el gremi en aquest punt on hi havia l’antic hospital de Santa Llúcia.

El monòlit, obra de Xavier Tragant, el forma una estructura metàl·lica de set pisos, un per cada segle, amb tretze blocs de pedra amb la signatura de picapedrers en alguns d’ells i amb espais buits que volen simbolitzar èpoques de poca feina. En un dels bocs hi ha una inscripció amb el nom dels promotors i amb la data d’inauguració del monument, el 20 de febrer passat.

El Monument a la Llum

Ens dirigim a la plaça dels Infants. Al mig hi trobem el Monument a la Llum, erigit l’any 1982 per iniciativa d’Aigües de Manresa, S.A. És obra de Jaume Soldevila i és format per un doble parament i una font a la part baixa. El parament de la dreta, de marbre, representa les muntanyes de Montserrat amb línies rectes i esquematitzades i, al seu costat, la inscripció «A la llum», tot travessat per unes línies que remeten als rajos de llum vinguts de Montserrat. Sota aquesta composició, un seguit d’inscripcions treballades en positiu i negatiu. En primer lloc, la inscripció «21 de febrer», dia del «misteri», i sota seu, l’any que va ocórrer, «1345», i la data del monument, «1982». Al dors d’aquest parament hi ha una petita placa de bronze amb un baix relleu amb una representació de l’escut de la Junta d’Aigües Potables flanquejat per dos tridents i amb una font a la part baixa alimentada per l’aigua que brolla de la boca de dos infants. A la placa hi ha el text: «Junta d’Aigües Potables de Manresa 1861-1981. Aigües de Manresa, S.A. Empresa municipal privada, 1982».

Tornant de nou a la part frontal de l’obra, al parament de l’esquerra, de formigó, hi ha representat un plànol amb el recorregut de la Séquia des de Balsareny fins a Manresa, i el nom dels municipis per on passa. A la part baixa hi ha la font, amb un petit estany que simbolitza l’aigua i un dipòsit circular on s’hi posa una flama -portada de Montserrat- els dies de les festes de la Llum.