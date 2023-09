Els clients de Bonpreu i Esclat van realitzar durant el mes passat 347.644 donacions que han fet possible aconseguir 61.454 euros per a la Fundació Althaia a través de l’Arrodoniment Solidari, una eina desenvolupada per Worldcoo.

La Fundació Althaia compta amb un projecte que vetlla per la millora en l’atenció d’infants prematurs. Aquest projecte té per objectiu la col·laboració en la remodelació de l’àrea de neonatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, afavorir el contacte pell amb pell, així com l’alletament matern a la demanda, i la creació d’espais d’intimitat i privacitat per a les famílies i preparar-les per a l’alta. L’aportació a aquesta causa ha estat possible gràcies a la clientela que, a l'hora d'efectuar el pagament de la seva compra a Bonpreu i Esclat amb targeta bancària, han arrodonit l’import final i han decidit, voluntàriament, fer aquesta donació. Nou projecte per a aquests mes Aquest setembre les donacions aniran destinades a la Fundació Vicki Bernadet, que treballa des de 1997 en l'atenció integral, prevenció, formació i sensibilització dels abusos sexuals infantils, oferint ajuda a les persones afectades per aquest problema i a les seves famílies, i que fomenta la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Els beneficiaris seran infants i joves amb risc d’exclusió social víctimes d’abús sexual infantil. L'Arrodoniment Solidari Els supermercats Bonpreu i Esclat ofereixen a tots els clients que paguin amb targeta bancària la possibilitat d’arrodonir l’import final de la seva compra i fer una microdonació a una causa social. Des de la posada en marxa de l’Arrodoniment Solidari, el febrer de 2019, ja s’han fet més de 17 milions de donacions i s’han aconseguit més de 3 milions d’euros a través de les col·laboracions amb diferents entitats com Submon, Aspros, Vimar, Creu Roja, Fundació A. Bosch, Plataforma per la Llengua, Arrels Fundació, Aprenem Autisme, Salut Mental Catalunya, Nexe Fundació, Formació i Treball, Fundisoc, Associació Selvans, Fundació Jubert Figueres i Fundació Ared, entre d’altres. Bon Preu treballa aquesta iniciativa solidària en col·laboració amb Worldcoo, que desenvolupa i implementa canals de recaptació solidària. A través de la pàgina web de la iniciativa es pot fer seguiment de l’estat dels projectes. Sobre Worldcoo Worldcoo és una empresa social que ajuda a les ONG a trobar els recursos econòmics necessaris per impulsar els seus projectes socials i de cooperació arreu del món. A través de l’Arrodoniment Solidari, els comerços poden oferir als seus clients la possibilitat d’arrodonir l’import final de la seva compra i donar cèntims a una causa social sempre que paguin amb targeta. Des de la seva creació, ha finançat més de 700 projectes gràcies a les més de seixanta milions de donacions que s’han realitzat des de 36 països diferents. Worldcoo forma part del moviment B Corp Horizon 2020. Més informació en aquesta web.