Els pescadors critiquen que enguany no els hagin deixat fer el concurs de pesca al Parc de l'Agulla

«Queda prohibit organitzar qualsevol certamen, esdeveniment, competició, entrenament, concurs relacionats amb la pesca al llac de l’Agulla». És el que diu el Reglament d’activitats del parc de l’Agulla de Manresa, aprovat el 2013. Basant-se en aquesta normativa, la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, que és qui autoritza les activitats que es vulguin fer al parc, ha decidit, enguany, no donar permís a l’Agrupació de Pescadors de Manresa per celebrar-hi el 5è Concurs obert de pesca de Festa Major. L’entitat no entén per què abans sí i ara no i ho ha criticat. La fundació ha remès al reglament i no ha volgut entrar a valorar els motius.

El concurs de pesca de festa major, tal com recull el programa d’actes editat per l’Ajuntament, estava previst el 3 de setembre al parc de l’Agulla, de 8 del matí a 1 del migdia. Hi posava que es faria el dia 3, però es va celebrar diumenge passat, data que preferien els pescadors. En no poder-se fer al parc de l’Agulla, es va traslladar al pont de les Generes, al terme de Sant Fruitós de Bages.

Simón Concustell, president de l’Agrupació de Pescadors de Manresa, explica que, a l’hora d’organitzar el concurs de pesca al parc de l’Agulla, que és l’únic que hi fan, a diferència de la resta, per als quals demanen el permís a la Generalitat, es van adreçar, com sempre, a la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, des d’on, si bé d’entrada «ens van dir que no hi hauria cap problema, com sempre, al cap de dos dies ens van comunicar que no es podia fer i que traguéssim els cartells anunciant-lo».

Amb la intenció de mantenir-lo a l’Agulla com en les anteriors edicions, comenta que van anar a demanar ajuda al regidor d’Esports, Anjo Valentí, que, tot i que, d’entrada, «va mostrar el seu convenciment que el concurs es podria acabar fent», finalment «ens va comunicar que n’havia parlat amb el regidor responsable de Ciutat Verda, Pol Huguet, i li havia confirmat que no estava permès».

Els pescadors van buscar un altre lloc per fer el concurs, que van trobar a Sant Fruitós de Bages, on l’Ajuntament els va deixar celebrar-lo al pont de les Generes, indret en el qual es van encarregar d’adequar una zona per poder-lo acollir amb cabuda per a 25 pescadors. Es va fer diumenge passat i en va reunir vint-i-dos.

Preguntada per aquest diari per saber el motiu del canvi de criteri, la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia ha remès al reglament del parc de l’Agulla i no ha volgut entrar a valorar les raons que el justifiquen.

Tot sembla indicar que el motiu principal, al marge d’una normativa que fins ara no se seguia, és que l’empresa municipal Aigües de Manresa i l’Ajuntament volen garantir que l’aigua del llac es mantingui el màxim de neta abans d’arribar a la potabilitzadora. Sobretot, després de buidar el llac a començament d’aquest any per fer-hi unes obres de millora, i de sacrificar-ne tots els peixos en ser espècies invasores. Una decisió que ja va indignar els pescadors, atès que hi havia carpes, que no creuen que es puguin considerar una espècie invasora, tenint en compte que fa segles que conviu amb nosaltres.

Concustell critica que no els hagin donat cap explicació i recorda que l’aigua també s’embruta quan fan el castell de focs i amb els ànecs que viuen al llac. Recorda que l’agrupació que presideix és l’entitat esportiva més antiga de Manresa (va néixer el 1947). Afegeix que el reglament de l’Agulla inclou una sèrie de prohibicions relatives a la pesca recreativa que «diuen coses que no són coherents». També fa notar que «els pescadors mai fins ara no havíem tingut cap problema a l’Agulla».