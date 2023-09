«Ningú n’ha quedat content». És la frase amb què ha resumit, aquest vespre, la presidenta de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, la reunió de l’Ajuntament amb una vuitantena de veïns a l’Espai Jove Joan Amades per explicar-los els canvis de mobilitat previstos al barri, a la qual ha assistit aquesta tarda.

D’entrada, Hosta ha comentat que hi havia malestar pel fet que els convoquessin per explicar-los les obres amb els fets consumats, la qual cosa, al seu entendre, «no és participació ni és res». D’altra banda, ha posat l’accent en què no els acaba de quadrar l’encaix que tindrà en la mobilitat del barri que el tram del Viladordis entre la carretera del Pont i el carrer de Sant Cristòfol passi a tenir doble sentit.

Una altra crítica que ha fet té a veure amb el trasllat de les parades de bus, especialment amb què s’elimini la de l’Escola Ítaca, que «molta gent fa servir per anar a comprar», assegura.

Per a Hosta, que l’explicació per als canvis sigui que l’avinguda dels Països Catalans ha absorbit molt trànsit no se l’acaben de creure, tenint en compte que «no és una avinguda sinó que és un carrer» que, per tant, té una capacitat limitada. Hi afegeix que a la rotonda que va a parar al barri hi ha camions i autobusos que s’hi queden encallats sovint.

Ha remarcat que els canvis de sentit han generat preguntes dels veïns als quals afecten directament. «Els del carrer de Gaudí han demanat per on sortiran ells ara, i els del carrer de la Providència, també han preguntat com s’ho faran per anar avall».

La sessió informativa ha anat a càrrec dels regidors Carles Garcia Estany i Lluís Vidal Sixto Orozco.