«La pau és a cada pas». Amb aquest lema s’ha celebrat aquest dimecres a la tarda una trobada per la pau que ha desbordat l’auditori de la Plana de l’Om. No hi cabia ni una agulla. Literal. Els últims en arribar s’han hagut d’asseure’s a les escoles o seguir l’acte des de fora de la sala.

L’acte comptava amb uns convidats especials. Monjos de la comunitat budista de Plum Village, a França. Fan una gira per diverses ciutats de l’estat espanyol per fer recessos, xerrades i activitats per la pau. Manresa ha entrat els seus plans gràcies a l’entitat Shanga ara i aquí, un grup que es reuneix cada setmana per fer meditació seguint les pràctiques de Plum Village.

Silenci per començar i acabar

L’acte ha començat fent un silenci, només interromput pel so d’una campana tibetana. I ha acabat, també en silenci. En aquest cas fent un recorregut per diversos punts simbòlics de Manresa relacionats amb la pau. Com la porta d’acollida de la plaça Fius i Palà.

A l’acte, moderat per Eva Torres de l’associació sociocultural la Xarxa de Manresa, hi ha participat Rosa de Paz, del Consell de Solidaritat; la religiosa sor Lucía Caram; el jesuïta de la Cova, Xavier Melloni; i el president de la comunitat musulmana de Sant Joan, Ismael L’Aziri. Tots ells han explicat experiències personals que han viscut sobre la pau.

També el germà Hima i el germà Ductri, de Plum Village. El primer ha convidat tothom a «aprendre a gestionar les emocions i a connectar amb nosaltres mateixos». També a «viure el present lliures de preocupacions i lamentacions del passat, i de pors i angoixes pel futur».

El germà Ductri ha comentat, al seu torn, que la seva principal experiència amb la pau té a veure amb el seu pare, un home «molt difícil a qui veia om una mala persona. Vaig acumular rancúnia i odi. M’estava destruint. Fins que vaig tractar d’entendre’l». A partir d’aquí tot va canviar, ha explicat.

Per cert, el lema «la pau es a cada pas», és una frase del mestre de la comunitat budista, el vietnamita Thich Nhat Hanh, mor fa dos anys que va arribar a sonar com a premi Nobel de la Pau.