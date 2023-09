Després de guanyar el 26è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2023, en la modalitat de trajectòria docent, que atorga el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), la professora Maria Dolors Grau Vilalta (Berga, 1960) va ser proposada per la universitat com a candidata a rebre una de les Distincions Jaume Vicens Vives, que atorga la Generalitat des del 1996. Aquesta setmana s’ha sabut que ha estat una de les guanyadores d’aquests premis per reconèixer la qualitat docent universitària.

Regió7 es va fer ressò ahir del premi de la UPC, que Grau va rebre el maig passat, i no del més recent de la Generalitat. Grau, que és professora de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la UPC, ha estat reconeguda per la seva trajectòria docent excepcional i de compromís amb el territori amb l’aprofitament sostenible dels recursos de la natura com a fil conductor. El lliurament dels guardons tindrà lloc el pròxim 22 de setembre en el marc de la inauguració oficial del curs acadèmic del sistema universitari català 2023-2024, que es farà a la Universitat Rovira i Virgili (URV). L’any passat, un altre professor de la Politècnica de Manresa, Josep Maria Rossell, també va rebre els dos guardons, el de la UPC i el de la Generalitat. Maria Dolors Grau és llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i doctorada en Ciències Químiques per la UPC. Professora de la UPC des de l'any 1983, és també investigadora del Grup de Recerca en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (CITES) i directora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura de Berga. Des d'aquests entorns, Maria Dolors Grau promou l'educació de les STEAM, la divulgació de la ciència i la tecnologia i l'aprofitament sostenible dels recursos de la natura.