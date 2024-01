Manresa fa costat a la història de la Ruanda silenciada

Un centenar de persones han pogut veure, aquest dijous al vespre, un documental sobre la part silenciada del genocidi ruandès. Encara no s’ha estrenat oficialment i el seu director, el periodista Jon Cuesta, espera poder-lo portar als circuits comercials el maig vinent. El va començar com un «reportatge petit» i l’ha acabat ficat en la pell d’un activista més. «Tristament, és de plena actualitat».

El Memorial Flors Sirera pels conflictes oblidats ha portat a l’auditori de la Plana el treball de Cuesta, que no hi ha pogut assistir per temes d’agenda, però que ha enviat un vídeo on explica la història de Víctimes de la impunitat. L'altre genocidi de Ruanda. No hi ha faltat l’advocat Jordi Palou Loverdos, que porta la querella per la mort de la cooperant Flors Sirera, de qui enguany fa 27 anys del seu assassinat. La manresana és una altra víctima de la impunitat. També hi han assistit familiars de la infermera, com la seva mare i la seva germana.

Abans de la projecció del missatge de Cuesta i del documental, hi ha hagut les intervencions de Pere Massegú, regidor de Cooperació, que ha destacat la importància d'actes com el d'avui per conscienciar i sensibilitzar la ciutadania, i de Jordi Pons, d’Inshuti, que ha repassat la producció documental de Cuesta i ha avançat que el treball que avui es projectava és previst que es pugui veure, quan s'estreni, per Amazon Prime i Filmin.

Cuesta dirigeix la productora Ébano Stories, en la qual combina els treballs per encàrrec amb els més personals, com un que està preparant sobre la immigració. «He estat al Senegal i ho vull fer per mitjà d’un senegalès que té una història extraordinària».

En una conversa amb Regió7 una estona abans de l’acte, ha explicat com va entrar en contacte amb la història no oficial del conflicte ruandès. Va ser el 2014, en el marc dels 20 anys del genocidi del 1994. «No vaig haver de fer un gran treball d’investigació. Va ser simplement un tema d’arribar allà i obrir una mica els ulls. La por de la població, el silenci, el govern rere teu tota l’estona per ensenyar-te el que has de veure i moure’t per on t’has de moure». A alguns periodistes els va estar bé; a altres, com ell, no, i va començar a parlar amb els pocs opositors que queden al país «d’una manera una mica estranya. De nit i sense que em veiessin» i, més endavant, a Bèlgica, que no era la garantia de res perquè «a Europa també han matat ruandesos. A mi em van espiar, em van fer fotos i ho tinc gravat. Estava en un poblet parlant amb un que era enemic del règim» de l’encara president Paul Kagame.

«Per precaució, és millor no tornar-hi»

No pot ni preveu tornar a Ruanda. «Per precaució, és millor no tornar-hi». En el segon viatge que hi van fer, Cuesta va aconsellar al guionista del documental, Xurxo Fernández, i al càmera, que fessin una còpia del material en un disc dur que un col·laborador de Victoire Ingabire, la principal opositora del règim de Kagame, havia de fer arribar al Congo, on van viatjar ells després. «Aquesta persona va aparèixer al cap de dos dies brutalment assassinada».

En la salutació al públic assistent a la projecció parla de la possibilitat de tornar a Manresa quan s’estreni el documental oficialment. Diem tornar perquè, tot i que aquest vespre no hi ha pogut ser, «hi vam gravar algunes entrevistes i em vaig quedar amb les ganes de fer alguna cosa amb la història de la Flors». Ha recordat, tal com va explicar Regió7 en els 25 anys de l’assassinat de la manresana, que va deixar un regal als seus amics a sota el llit per si no tornava de Ruanda.