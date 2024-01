Impulsem Manresa assegura que fa passos endavant per consensuar una moció sobre la C-55, després de retirar-la de l'ordre del dia del darrer ple municipal.

Segons el president del grup municipal d'Impulsem, Joan Vila, el que es va fer va ser "posposar el debat de la moció al ple de la corporació per consensuar-la amb tots els partits polítics i implicar-ne les organitzacions territorials".

Vila assegura que, a hores d'ara, ja ha convocat o contactat amb tots els partits del consistori i també preveu trobar-se amb els partits que les passades eleccions no van obtenir representació.

Consorci Viari

A més, "ja es troba convocat el Consorci Viari, que preveu reunir-se al llarg del mes de febrer després de quatre anys sense fer-ho".

Vila assegura que manté "un contacte fluid i continu amb la Taula del Territori, que preveu reunir-se pròximament” i “recollirà les propostes i preocupacions que en surtin per sumar-les a la proposició".

Per últim, Vila manifesta que “estem molt contents d’haver reiniciat el debat de la C-55 i estem convençuts que Manresa tindrà un consens prou ampli per fer pressió on toqui”.