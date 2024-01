L’Ajuntament de Manresa defensa castigar incívics reincidents amb treballs comunitaris

El regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, s’ha mostrat partidari que es pugui castigar els incívics reincidents amb treballs comunitaris.

En el debat de la moció presentada per Junts sobre la multireincidència delictiva, i amb aportacions pactades per l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem, el regidor de Seguretat va assegurar que a Manresa «no patim més delictes multireincidents que la resta del país, el que patim a la ciutat, com també altres ciutats mitjanes i grans, és una reincidència en accions incíviques que no són tipificades com a delictes».

El regidor de Seguretat va explicar que la Policia Local aplica l’ordenança de civisme, amb les seves corresponents sancions, però «aquestes persones en la seva majoria no les poden assumir per manca de recursos».

Per això considera que per poder fer front a aquesta reincidència incívica, «que creiem és la que més preocupa als manresans i manresanes caldria reformar el Codi Penal perquè en cas de no poder pagar la sanció econòmica es pugui aplicar un restabliment social per mitjà de treballs comunitaris a entitats socials».

D’acord amb la moció aprovada, l’Ajuntament manifesta la necessitat de procedir a la reforma i adaptació del Codi Penal i la Llei Orgànica d’enjudiciament criminal per tal de fer front al fenomen de la multireincidència, i la inseguretat ciutadana que comporta, per tal de penar de manera més efectiva la reincidència delictiva.

La reforma hauria de tenir en compte la introducció de nous tipus pels delictes que més inseguretat i maldecaps generen a les víctimes. L’Ajuntament insta la Generalitat de Catalunya a elaborar una proposta a tal efecte i presentar-la a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya.

També s’exigeix al Govern de la Generalitat que elabori amb la màxima celeritat un estudi sobre els jutjats de Catalunya que, a causa de la sobrecàrrega d’actuacions que pateixen, han de fer front a retards que impossibiliten la gestió de la multireincidència adequadament.

Més jutges i policies

Defensa que es reforci els Jutjats penals perquè puguin donar una resposta més ràpida als delictes lleus i que es reforcin les sales de l’Audiència i Jutjats d’executòria.

Un cop fet el diagnòstic, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya hauria de sol·licitar al Ministeri de Justícia nous jutjats i els jutges de reforç que corresponguin.

A la vegada, als propers pressupostos de la Generalitat s’haurien d’habilitar els recursos per fer efectiva la implantació d’aquest reforçament d’òrgans judicials, previ compromís del Govern de l’Estat.

La moció aprovada exigeix al Govern de l’Estat que augmenti la dotació de places judicials a Catalunya amb una acció específica per reduir el dèficit de jutges i jutgesses que Catalunya pateix respecte a la resta de l’Estat.

També insta el Govern de l’Estat a donar compliment a l’acord de l’any 2021 amb el Govern de Catalunya, per ampliar en 3.769 agents el cos de Mossos d’Esquadra, fins a arribar a 22.006 efectius.