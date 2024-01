«Pot semblar molt, però és molt poc», amb aquestes paraules el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va respondre la pregunta formulada pel grup de Junts per Manresa sobre quin era el volum d’aigua que es perd a la xarxa.

Huguet va oferir el percentatge del 10,10% sobre els «4 milions i escaig de metres cúbics que facturem a Manresa».

Això suposa pèrdues de més de 400.000 metres cúbics. Per fer-se una idea, el llac de l’Agulla té una capacitat de 200.000 metres cúbics.

La pregunta formulada per Junts va ser: Quin és el percentatge i volum d’aigua de la xarxa d’aigua potable que es perd a la ciutat a través de fuites, avaries o incidències a la infraestructura?

En la seva resposta, el regidor d’Acció Climàtica va explicar que «a Manresa estem molt bé, però no perfectes. Tenim unes pèrdues d’un 10,10%. Pot semblar molt, però és molt poc. La mitjana catalana és d’un 25%. A Corbera de Llobregat arriben al 50%, a Olot al 40% i a Girona és d’un 20%».

Va assegurar que amb aquest percentatge inferior a la mitjana catalana i a moltes poblacions del país «no ens conformem».

Va afegir que la subvenció aconseguida per Aigües de Manresa, de 6 milions d’euros, «va en aquesta línia».

Són diners que provenen dels fons europeus Next Generation que gestiona el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del govern central. Serviran per millorar l’eficiència del cicle de l’aigua, des del moment de la captació fins al seu retorn al medi.

El regidor d’Acció Climàtica va explicar que s’està lluitant contra les fuites amb sensors acústics «i farem moltes més accions com comptadors de telelectura, que permeten mesurar instantàniament cabals a les zones de pitjor rendiment».

Més rapidesa

Segons Huguet, es tracta de «no haver d’esperar a les factures a final de trimestre sinó poder detectar al moment que alguna cosa no quadra i poder corregir la fuita».

Manresa, com la resta del país, viu una situació molt complicada per la sequera. La Séquia, que permet regar l’horta del Poal i de Viladordis, ha passat d’aportar 800 litres per segon a 60.

La dada la va fer pública en el darrer ple municipal el grup municipal de Junts, que va presentar una moció per reclamar mesures que permetin la supervivència de les explotacions agràries que queden, prioritzant el seu abastiment al dels petits horts d’autoconsum.

El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va admetre que la situació és complexa.

Va explicar que els seixanta litres per segon no són continus al llarg de la setmana sinó que es concentren en un sol dia.