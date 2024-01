Gastronomia que apropa Manresa a la resta del món

La multiculturalitat i la diversitat ètnica de Manresa es veuen reflectides en restaurants de la capital del Bages, que són cada vegada més diversos i d’orígens diferents. Ja fa molts anys que la cuina d’altres països propers com Itàlia, o més llunyans com el Japó, està instaurada a Catalunya; tanmateix, a Manresa hi ha alguns restaurants de procedències que no són tan típiques.

El local Mmmpanadas Manresa va néixer com un establiment de menjar per emportar, però des de la inauguració fa vuit mesos, s’ha convertit en un petit restaurant. Erwin Turian és el cap de cuina de l’establiment i va muntar el restaurant amb el seu soci Angelo Morales, tots dos colombians, perquè van veure un buit de mercat per omplir.

«Fa molts anys que visc a Manresa i sé que aquí hi ha molta gent de Colòmbia, Veneçuela i Equador i els faltava un lloc així», detalla Turian. Recorda que el que més el va sorprendre quan el negoci va començar és el que el públic és molt divers: «no esperàvem tan bona rebuda per part dels catalans, sabíem que vindrien molts llatinoamericans, però estem molt contents de dir que ara per ara, la meitat dels nostres clients són d’aquí i l’altra meitat d’allà».

Tot i que el nom pugui confondre, a Mmmpanadas Manresa hi ha més productes a part de les empanades. Es treballen tota mena de fregits per picar com bunyols o pandebono, un tipus de pa fet de midó de mandioca, formatge i ous. A més també es fan begudes típiques de Colòmbia com el milo.

Fidelitat a les arrels

Així com Turian va emprendre el projecte del restaurant perquè els llatinoamericans tinguessin un lloc a Manresa per «transportar-se al seu país amb una mossegada», també hi ha establiments que han optat per no fer la cuina tradicional d’un sol lloc i barrejar diversos orígens i classes de gastronomia, com és el cas del restaurant Atiq.

Laura González és la propietària de l’Atiq, un restaurant que fa un tipus de cuina que fusiona la gastronomia peruana amb l’asiàtica, tot amanit amb un toc de cuina mediterrània. Tot i que González és manresana, el pare de les seves criatures és d’origen peruà i després d’haver viscut al país americà i haver-hi estat en contacte constant, va voler traslladar part de la seva gastronomia a la capital del Bages.

Explica que quan van obrir fa tres anys i mig. Molta gent tenia poca fe en la viabilitat del projecte: «ens deien que estàvem bojos i que un restaurant així no podria funcionar mai en una ciutat com Manresa».

Actualment, està molt contenta de no haver fet cas a aquelles veus crítiques i assegura que «la gent està molt agraïda de tenir aquest tipus de restaurant a Manresa i no haver d’anar fins a Barcelona per menjar coses que surten del comú». Vol deixar clar que el menjar tradicional peruà no és l’especialitat del restaurant, tot i que una part de la carta està inspirada en plats del Perú. Detalla que un dels seus plats estrella és el ceviche.

El viatge que ho va canviar tot

Ruben Garcia és el propietari de La Graciosa Gastrobar, un establiment que s’inspira en la cuina mexicana gràcies a un viatge que va suposar un gran canvi de mentalitat pel manresà. «Quan vaig estar allà vaig descobrir una gastronomia espectacular, uns sabors, colors i olors que em van captivar». Per aquest motiu Garcia ha continuat viatjant a Mèxic al llarg dels darrers anys i el 17 d’abril va inaugurar aquest restaurant a l’avinguda dels Dolors.

Explica que allà hi ha plats de diversos llocs del món i la idea de Garcia és anar incorporant a la carta «plats que siguin diferents i que no es puguin trobar a cap altre lloc».

Un dels aperitius que es ven millor són els llagostins vietnamites amb salsa de mango Garcia detalla que fer-los és un treball molt laboriós que requereix moltes hores.

Ingredients autòctons

Una de les principals dificultats per aquells restaurants exòtics que volen mantenir-se fidels a la cuina del seu país és trobar els mateixos ingredients que hi ha allà. Ho explica Bachittar Singh, propietari del restaurant Tropical Hindú que subratlla les dificultats per trobar alguns tipus d’espècies.

Erwin Turian, de Mmmpanadas Manresa, explica que és molt complicat trobar alguns dels ingredients més essencials per elaborar les receptes. Per exemple, fa ell mateix el formatge a partir de llet pasteuritzada per ser més fidel a la recepta original de pandebono.