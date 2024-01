L’Ajuntament de Manresa treballa per detectar «solars que puguin esdevenir bosses d’aparcament dins dels barris», segons el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia.

El regidor va explicar en el ple municipal que es tracta «d’una estratègia que aquest govern porta treballant els darrers mesos» i que s’està duent a terme «principalment a la Sagrada Família, les Escodines i el Poble Nou, entre d’altres». A més, va assegurar que l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem «continuarà desenvolupant l’estratègia de pàrquings dissuasius al perímetre de la ciutat, tal com preveu el pla de mobilitat».

També en la línia de mobilitat en els barris va esmentar l’abonament de matins i nit per a tota la ciutadania a l’aparcament de les piscines municipals i el pàrquing de 80 places lliures que hi ha al costat de la Fàbrica Nova.

Aparcament improvisat

Una proposició aprovada a instància del grup municipal de Junts, amb esmena del govern d’ERC, PSC i Impulsem, compromet l’Ajuntament a continuar treballant perquè s’adeqüi com a aparcament temporal el solar ubicat al carrer Remei de Dalt després d’arribar a un acord amb els propietaris dels terrenys.

Es prioritzarà fer-ho durant el 2024 i que la utilització de les places d’aparcaments que es regularitzaran sigui per part dels usuaris dels equipaments sociosanitaris que hi ha a l’entorn. Hi van votar a favor tots els grups excepte Vox, que es va abstenir.

Junts va proposar al ple municipal que l’Ajuntament endreci un solar que hi ha a escassos 100 metres de l’Hospital de Sant Andreu, i que es pugui fer servir en condicions com a aparcament. Sobretot per a usuaris tant de l’hospital com de la residència i del CAP del Barri Antic que hi ha en una zona on precisament l’aparcament escasseja. El solar en qüestió és al carrer Remei de Dalt, el mateix de l’Hospital, i fa mesos que s’utilitza d’aparcament improvisat.