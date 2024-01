Fem Manresa ha fet públic el seu "profund desacord amb la decisió de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de mantenir des del 2021 una concessió que permetria a la multinacional ICL utilitzar per a fins industrials més del 80% de l'aigua tractada a la depuradora de Manresa". La candidatura municipalista considera que, "encara més en plena emergència climàtica i enmig d’una sequera persistent, l’existència d’un acord que prioritza l’ús de l’aigua per a l’activitat minera d’ICL, en lloc de posar al centre les necessitats de la població i de sectors bàsics com la pagesia i la defensa dels ecosistemes, és immoral".

«Privilegis excepcionals»

Fem Manresa denuncia "privilegis excepcionals a ICL per part de la Generalitat i del Consell Comarcal del Bages, que el novembre del 2023 va avalar la infraestructura per fer arribar l’aigua de la depuradora fins a Súria amb el vot en contra de la CUP". Oi més, assenyala, "tenint en compte la gran inversió de recursos públics, tant econòmics com hídrics, que s’ha destinat a mitigar impactes ambientals causats per la multinacional minera".

Recorda que "l’empresa va ser condemnada el 2014 per la contaminació dels aqüífers amb els runams salins de Sallent i de Súria, i els estudis han exposat dades alarmants pel que fa a les proporcions de clorur en diversos aqüífers al Bages, amb valors de salinitat al Cardener de 65 mil·ligrams de clorurs per litre (mg Cl/L) a la Ribera de Coaner i de 370 mg Cl/L a Antius, molt per sobre del límit de 250 mg Cl/L de les aigües que es poden destinar a potabilització amb mitjans convencionals", recorda.

«Assecament dels rius»

A banda de la salinització, la candidatura anticapitalista assenyala que "aplicar la concessió contribuirà a un altre problema: l'assecament dels rius. Segons l’acord, ICL podrà utilitzar 6,86 hectòmetres cúbics dels 8,5 que la depuradora de Manresa aporta anualment al riu Cardener. Un cop utilitzada, aquesta aigua es reconduirà directament al mar. Així, s’acabarà reduint el cabal fluvial de la conca Cardener-Llobregat, amb totes les conseqüències derivades".

La concessió a ICL va ser un dels arguments exposats per pagesos amb explotacions al regadiu de Manresa i per la Unió de Pagesos al Bages per retreure la incongruència de decisions de l'administració en relació amb la manca d'aigua, tal com va recollir el reportatge publicat la setmana passada per aquest diari sobre els efectes de la sequera a l'horta de Manresa.