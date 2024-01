L'associació de veïns del barri de la carretera de Santpedor bull d'indignació. El seu president, Carles Boix, assegura que "sense avisar" l'Ajuntament està alterant l'entrada a Manresa per aquesta via neuràlgica "sense cap mena d'explicació".

De cop i volta han trobat pintada de vermell a la calçada una franja de més de metre i mig al llarg d'uns 200 metres entre la parada de busos pròxima al carrer Enric Morera i el xamfrà del carrer Bernat de Cabrera, a la banda dreta en sentit d'entrada a la ciutat.

El dirigent veïnal diu que han passat un munt de veïns demanant què estava passat "i no els hem pogut donar resposta".

Un comerciant del sector, Joan Sala, de Vins Alsina, mostrava la seva preocupació perquè "no sabem què estan fent", el comerç local es troba en una situació crítica i ara "no en tenim ni idea de com ens afectarà".

Davant de l'associació

Boix explicava indignat que els treballs s'estan fent davant de la seu social de l'entitat veïnal, "aquí ve tothom a demanar i no sabem què dir-los. Quin nyap és aquest!", exclama.

No entenen que no els deixin ocupar el carrer puntualment per fer actes de les festes del barri i, ara, introdueixin canvis que afecten el comerç i a la vida al barri sense donar cap explicació en un accés neuràlgic a la ciutat.

Tampoc veuen clar que s'hagi pintat aquest tram de calçada de color vermell i a la banda més pròxima a la plaça de la Creu estigui pintat de groc.

Des del punt de vista del president veïnal, fets com aquest confirmen que "treure la regidoria de Barris és un fracàs de l'Ajuntament".

Defensen que "si volen ampliar la vorera que l'ampliïn. Es troba en molt mal estat, però pintar la calçada de color vermell no ens sembla una bona solució".

També s'ha eliminat aparcament del xamfrà amb el carrer Jaume Amergós i amb el Dr. Zamenhof. No saben si hi haurà un embut de trànsi, com quedarà la càrrega i descàrrega, com afectarà el trànsit si es passa de dos carrils a un a l'alçada d'Enric Morera.

Conclouen que "amb accions com aquesta, l'Ajuntament es posa d'esquena a la ciutadania".