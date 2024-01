«No és la nostra manera d’entendre la ciutat» ni tampoc la dels «espais públics» que hi hauria d’haver a Manresa . Aquesta és la conclusió que ha extret el grup municipal de Junts en una visita aquest dimecres al matí al parc Vila Closes de la plaça Catalunya. S’ha obert al públic aquest gener després d’uns mesos d’obres i una inversió de 250.000 euros per complir el compromís al qual va arribar l’Ajuntament i els veïns fa 12 anys. Bàsicament, ha consistit en la retirada de bona part de les estructures metàl·liques del parc, que era el que definien l’espai i que és el que precisament va disgustar des d’un primer moment el moviment veïnal.

El president de Junts a l’Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, acompanyat de les regidores Mònica de Llorens i Merx Tarragó, conclouen que continua sent un parc «desavinent que no ha estat pensat per les persones», amb molt formigó i ferro, i un mobiliari urbà caduc i en mal estat.

Bacardit ha assegurat que si als veïns de la comissió del parc Vila Closes li satisfan els canvis «i estan contents, nosaltres també. Però entenem que estiguin esgotats després de 12 anys d’espera i una consulta popular que jo mateix vaig ajudar a organitzar». Bacardit era aleshores regidor del govern de l’Ajuntament de Manresa. Tot i això, "aquesta no és la nostra manera d’entendre la ciutat», ha insistit.

Junts considera que el parc ha sortit molt car. 1,4 milions del projecte inicial als quals s’hi hauria d’afegir el que ha costat els retocs dels darrers anys que han culminat amb l’esmentada inversió de 250.000 euros. «És un mal exemple de com es fan les coses a Manresa», ha afirmat. «No es pensa en la gent», sinó en obres «faraòniques».

La història es repeteix

Bacardit ha afirmat que la història es repeteix al camí de la Cova de Manresa, on fan obres i «hi tornarà a haver formigó com si ens sobrés», o bé a la futura reurbanització del carrer Santa Maria del Centre Històric, on també hi haurà «formigó blindat» similar al de l’actual passeig de la República, l’antic carrer Alfons XII. «Cal repensar l’espai públic, el mobiliari urbà, els materials i el disseny», ha conclòs».

Tarragó, per la seva part, ha criticat que l'actual govern de Manresa hagi suprimit la regidoria de Barris. Considera que deixa a la gent «desatesa». Tant ella com De Llorens han posat d’exemple el cas de la carretera de Santpedor, on uns canvis de mobilitat que no s'havien anunciat prèviament han generat malestar.

Els dirigents de Junts a Manresa han recordat que el programa electoral de les darreres eleccions municipals proposaven fer un aparcament subterrani a la plaça Catalunya, on ara hi ha el parc Vila Closes, amb el parc a sobre. El pressupost d’aquest projecte no s’hauria allunyat massa del que ha acabat costant el parc, ha dit Bacardit.

El parc Vila Closes es va inaugurar el juliol del 2009 i va costar 1,4 milions d’euros. No va arribar a tenir mai el favor dels veïns. El 2011 l’Ajuntament va pactar amb una comissió ciutadana tot un seguit de projectes de millora que es van aprovar per àmplia majoria en un referèndum ciutadà el 2012. Els canvis es van anar executant lentament, a mesura que hi havia diners. Fins aquest gener amb una inversió final de 250.000 euros.