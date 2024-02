La temperatura de l’aigua del llac de l’Agulla ha arribat a registres rècord

A gairebé trenta graus de temperatura es va situar l’aigua del llac de l’Agulla de Manresa el 19 de juliol de l’any passat.

L’any 2011, Aigües de Manresa va començar a fer seguiment periòdic de la temperatura del llac per poder fer un registre de la proliferació d’algues.

Aquestes dades, sistemàticament recollides, també permeten veure com evoluciona la temperatura del llac, tot i que Aigües de Manresa deixa clar que «la variació que hi ha no afecta la qualitat de l’aigua».

Les dades, recollides entre un i sis cops al mes, mostren que l’any passat hi va haver les sis temperatures més altes entre totes les registrades els darrers 13 anys.

Van ser els 29,5 graus del 19 de juliol, els 28 graus del 23 d’agost, els 27,1 de l’11 de juliol, els 26,9 del 27 de juny, els 26,8 del 21 de juny i els 26,4 del 3 d’agost.

Per trobar la setena xifra més alta cal retrocedir fins als 26,4 graus del 28 de juliol del 2020.

Segueixen els 26,3 graus del 6 de setembre del 2022. La mateixa temperatura es va prendre el 2 d’agost del mateix any. I, a continuació, els 26,1 graus del 23 de juliol del 2021 i els 26 graus del 9 d’agost del 2022.

L'escalfament s'accelera

La conclusió és que els tres darrers anys s’han agrupat les deu temperatures més altes registrades a l’aigua del llac de l’Agulla.

I l’escalfament s’accelera. L’any 2021 hi ha una de les màximes; l’any 2022 tres màximes i l’any 2023 sis màximes. Aquest increment caldrà veure fins a on arriba i si es produeix, com tothom desitja, una aturada de l’escalada. Les dades representen una anomalia que indica que l’escalfament global del planeta també té repercussió local.

Segons s’interpreta de les dades facilitades per Aigües de Manresa des del 2011 fins al 2023, la línia de temperatures màximes va cap amunt amb xifres rècord els quatre darrers estius.

En resum, temperatures màximes entorn dels 25 graus que els darrers estius s’han anat situant per sobre dels 26 graus fins que l’any passat s’han acostat als 30 graus.

L'altra cara de la moneda: les mínimes

L’altra cara de la moneda és que la mínima que consta a les temperatures proporcionades per Aigües de Manresa són els 2,2 graus del 12 de gener del 2021, el que mostra un panorama de situacions extremes. En el mateix any la temperatura més baixa i una de les més altes de què se’n té constància.

Aquestes xifres dibuixen una tendència que caldrà veure com evoluciona en el futur.