Estrategs de les matemàtiques a l’atac

Més de 6.000 nois i noies de més de 300 centres escolars repartits en 40 seus arreu del territori català. Una d’aquestes seus és a Manresa, on 224 estudiants de 14 centres de secundària de la comarca, i també de Terrassa i Sant Andreu de la Barca, distribuïts en 32 equips, van participar en la darrera Copa Cangur. Fins a l'últim minut hi va haver corredisses per entrar respostes que poguessin fer augmentar el marcador. D’això va la Copa Cangur, de trobar els millors estrategs de les mates, i també d’esforç, de treball en equip i, sobretot, de fer anar les neurones. Ni mòbils, ni tauletes. Substància grisa.

Enguany, la demanda per fer la prova a Manresa va superar l’oferta. El culpable de tot plegat és el format del concurs, que ha sabut desterrar la idea que les mates són avorrides. La culpable, Montserrat Alsina, professora del Departament de Matemàtiques de la UPC Manresa i presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), que organitza el concurs a les terres de parla i cultura catalanes a través de la comissió Cangur. Alsina fa anys que batalla per convertir la Cangur en una competició d’èxit a casa nostra.

El concurs va tenir lloc al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, on es va traslladar l’any passat.

Els guanyadors

En aquesta ocasió, en la categoria cadet -1r i 2n d’ESO- va repetir per segon any consecutiu en el primer lloc el grup de Fedac Manresa, amb 584 punts, seguit per La Salle Manresa amb 524 punts, i l’INS Castellet, amb 490. Pel que fa a la categoria junior -3r i 4t d'ESO- va ser l’Institut Escola Manresa, amb 558 punts, seguit per l’INS Mig Món (Súria), amb 552, i l’INS Pius Font i Quer, amb 519. Aquí, «la primera i la segona posició van estar molt ajustades i s’ho van jugar tot els darrers minuts», diu Alsina. Afegeix que «alguns alumnes ja havien participat en el concurs l’any passat, però altres s’estrenaven en aquest format de competició d’equip, en què l’estratègia i la seguretat en la resolució dels problemes juga un paper molt important», com es va demostrar.

Els millors equips, que van rebre obsequis simbòlics, com un got de la Transèquia 2021 on hi ha escrit ‘covid’, un regal que potser es podrien haver estalviat, passen a la fase final, que tindrà lloc el 3 de maig a la Garriga. Després de la Copa Cangur, la propera gran cita amb les matemàtiques serà la prova Cangur, el 21 de març, en la qual es preveu que competeixin més de 120.000 nois i noies de Catalunya. La UPC Manresa també hi participarà com a seu per als estudiants de batxillerat de la comarca.

La història de la Cangur

Acabar amb l’associació de les matemàtiques com una assignatura pesada i demostrar que poden ser tot just el contrari. Amb aquest objectiu, un grup de matemàtics d’Austràlia van tenir la idea d’organitzar la Competició Australiana de Matemàtiques, que se celebra des del 1978 i on, al cap de poc temps de començar, ja participaven el 80% de les escoles d’allà.

Passats uns anys, els professors francesos André Deledicq i Jean Pierre Boudine van visitar els seus col·legues australians Peter O’Holloran i Peter Taylor, van ser testimonis de la competició i van decidir iniciar un repte matemàtic a França amb el nom de Kangourou des Mathématiques per retre’ls homenatge. El primer repte del Cangur va tenir lloc el 15 de maig de 1991 i l’èxit que va aconseguir va fer que, poc després, s’escampés la idea per tota Europa.

Al cap de tres anys, el juny de 1994, professors de deu països es van reunir a Estrasburg (França) i van fundar l’associació Kangourou Sans Frontières (Cangur Sense Fronteres) amb estatuts registrats a París el 17 de gener de 1995.

A Catalunya, la junta de la Societat Catalana de Matemàtiques, amb Alsina de presidenta des de l’any passat, va descobrir la competició i s’hi va afegir el curs 1995-96. S’hi van inscriure 104 centres de tot Catalunya i Andorra i, com un detall característic de l’organització a casa nostra, es van agrupar els concursants en seus on hi havia alumnes de diversos centres amb la idea de presentar el Cangur com «La Festa de les Matemàtiques». La primera prova a Catalunya es va celebrar el divendres 22 de març del 1996, a les 5 de la tarda, i hi van participar 1.313 concursants. Catalunya apareix com a membre nacional al llistat dels 109 països de l’associació Cangur Sense Fronteres.