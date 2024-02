Dues-centes persones han participat aquest dimecres al migdia, a Manresa, en la manifestació convocada per la Plataforma per Palestina de la Catalunya Central per donar suport a Palestina, que en alguns moments ha tallat el trànsit del centre de la ciutat, i que ha inclòs la penjada d'una pancarta a la façana de la seu del PSC amb l'escrit "Prou comerç d'armes amb Israel, PSOE còmplices del genocidi", i l'estesa d'una bandera de Palestina feta amb roba vella per un grup d'artistes de l'Ateneu Popular la Sèquia.

Durant el recorregut han sovintejat els crits en contra de l'empresa israeliana establerta al Bages ICL i, en la lectura del manifest, al final, s'ha reclamat a institucions i entitats locals com la UPC, la FUB, el teatre Kursaal i Ampans que trenquin tota relació amb aquesta empresa. Entre d'altres, el manifest ha retret "la complicitat i el suport de les potències occidentals", que garanteix "l'absoluta i sagnant impunitat d'Israel". La manifestació, amb el lema "Estimem Palestina. Defensem la vida. Aturem el món", ha començat a Crist Rei (plaça de Neus Català) i ha acabat a la plaça d'Europa, passant pel primer tram del Passeig de Pere III, la Muralla de Sant Domènec i la carretera de Cardona fins a l'alçada del local del PSC, des d'on ha reculat per recórrer un tram de la Muralla de Sant Domènec i tota la del Carme fins a arribar a la plaça d'Europa. La Policia Local s'ha encarregat d'anar tallant el trànsit a mesura que avançaven els manifestants. Durant el recorregut s'han sentit moltes consignes, entre les quals han destacat la de "Free Palestina" i "Boicot a Israel". També, "Israel assassina, ICL patrocina" i la versió "Israel assassina, Europa patrocina"; "No és una guerra, és un genocidi", "Del riu fins al mar, Palestina vencerà" i "Les terres robades seran recuperades". També s'ha sentit algun crit d'Allah Akbar (“Al·là és gran”). Les pancartes que duien els manifestants mostraven missatges com "Aturem el genocidi del poble palestí", "ICL boicot", "Palestina resisteix" i "Boicot Carrefour". Els convocants han repartit adhesius que han enganxat a façanes i mobiliari urbà amb els lemes "ICL apadrina l'exèrcit israelià. Boicot ICL" i "Boicot Israel. No col·laboris amb el genocidi de Palestina". L'acte ha finalitzat amb un "Visca Palestina lliure!". Avui també hi ha convocada una manifestació unitària a Barcelona, amb sortida al parc del Clot a les 6 de la tarda. Les persones de Manresa que s'hi vulguin afegir han quedat per anar-hi amb la Renfe a les 4.